Roberto Díaz libra la etapa 1 del Q-School del DP World Tour

Mexicano que persevera. Roberto Díaz busca nuevas oportunidades en el Viejo Continente para seguir jugando golf.

El mexicano Roberto Díaz se clasificó para la segunda fase del Q-School del DP World Tour que durante cuatro días se desarrolló en Hulencourt, Genappe, Bélgica, al terminar en empate al tercer sitio la competencia.

El veracruzano Díaz, que juega en la gira del Korn Ferry Tour, firmó rondas de 67, 69, 75 y 71 para un total de 282 golpes (-1), resultado con el que empató con el colombiano Juan Camilo Vesga.

El evento lo ganó el brasileño Frederico Biondi con 277 golpes (-6), quien encabezó la clasificación de los latinos a la segunda fase y a la que también se sumó el argentino Aram Yenidjeian.

Le segunda etapa del Q-School del DP World Tour se celebrará el 30 de octubre en cuatro sedes en España. La etapa final también será en España a partir del 7 de noviembre.

El mexicano Roberto Díaz intentará llegar la etapa final y buscar una membresía para jugar en la liga europea.