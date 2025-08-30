Coco Gauff vence a Magdalena French y avanza a la cuarta ronda

US Open 2025. Coco Gauff lució un mejor servicio este sábado para continuar su paso en el último Grand Slam de la temporada (EFE)

Por primera vez en este Abierto de Estados Unidos, Coco Gauff no cometió una doble falta en su primer saque. Y por primera vez, tampoco fue quebrada al comenzar.

Con su servicio luciendo mejor, la estadounidense ofreció su actuación más sólida —y libre de estrés— al derrotar a la polaca Magdalena Frech (2), por 6-3, 6-1 para alcanzar la cuarta ronda del torneo que ganó en 2023.

Después de dos difíciles victorias bajo a altas horas de la noche en el Estadio Arthur Ashe, Gauff Gauff, número 3 del mundo y campeona en Nueva York en 2023, se deshizo de Frech en un partido que se celebró temprano en una mañana sin nubes, no hubo lágrimas ni luchas que marcaran sus apariciones anteriores.

En sus dos presentaciones anteriores, contra Ajla Tomljanovic el martes y Donna Vekic el jueves, Gauff llegó a estar abajo 2-0. Contra Frech se adelantó 3-0, antes de encontrarse con un indicio de problemas: Gauff lanzó un segundo saque a la red para cometer una doble falta y ser quebrada, permitiendo que Frech se acercara 3-2, y pronto fue tres iguales después de 26 minutos.

Así que, esencialmente, estaban comenzando de nuevo, y el siguiente game fue crucial. Gauff lideraba 40-0, pero terminó 40-30 después de golpear un golpe de derecha que aterrizó a diez pies de distancia.

Miles de fanáticos comenzaron a gritar palabras de aliento y aplaudir para tratar de ayudar a Gauff. Ella escuchó, miró alrededor y agarró una pelota para su próximo servicio, agitándola vigorosamente. Gauff se dirigió a la línea de fondo y entregó un primer servicio de 105 mph que provocó un retorno erróneo. Al ver la pelota aterrizar fuera, se inclinó hacia adelante, apretó su puño izquierdo y gritó “¡Vamos!”

Eso inició una racha de tres juegos para cerrar el set y Gauff estaba en camino. Su servicio se ha convertido en un problema importante, por lo que incorporó a un experto en biomecánica, Gavin MacMillan, quien ayudó a Aryna Sabalenka a superar sus problemas de servicio y ascender al número uno en el ranking de la WTA con tres campeonatos importantes, incluido uno en Nueva York hace un año.