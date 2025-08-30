Cruz Azul reafirma su liderato al vencer a Chivas en su casa

Liga MX. Cruz Azul sigue invicto en el Apertura 2025, luego de vencer a domicilio al Guadalajara. (Francisco Guasco/EFE)

Chivas recibió a Cruz Azul en el Estadio Akron donde las Chivas intentaron salir adelante en el juego, pero La Máquina se mostró más contundente y reafirmó su condición de líder e invicto en la Liga MX Apertura 2025, tras vencerles con goles de José Paradela y Rodolfo Rotondi.

Con el resultado La Máquina extendió su paso firme, mientras que el “Rebaño Sagrado” alarga su mala racha y profundiza su crisis bajo la dirección de Gabriel Milito.

Paradela y Rotondi silencian al Akron tan pronto como se dio el silbatazo inicial.

Al minuto 2, José Paradela sorprendió con el 0-1 para la visita. Chivas reaccionó rápido con el empate de Diego Campillo al 11’.

Antes del descanso, Rodolfo Rotondi marcó el 1-2 definitivo, dándole a Cruz Azul la ventaja y el control del juego.

La defensa celeste, con Kevin Mier en la portería y la dupla de Willer Ditta y Jesús Orozco, se mostró impenetrable en la segunda mitad y aseguró tres puntos de oro.

Regresó el “Chicharito” Hernández

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue el regreso de Javier “Chicharito” Hernández, quien ingresó al minuto 71 en sustitución de Santiago Sandoval. El delantero recibió una ovación del público en el Estadio Akron, aunque su regreso no bastó para cambiar el rumbo del partido.

El Guadalajara acumula ahora cuatro juegos consecutivos sin victoria en la Liga MX, tras caer ante Cruz Azul y venir de un empate frente a Xolos en la jornada pasada.

El equipo de Gabriel Milito vive un momento crítico en el Apertura 2025 y necesita reaccionar pronto para no quedar relegado en la tabla.