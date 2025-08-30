Gaby López juega maratónica jornada en sábado en el FM Championship

Revisando la jornada. Gaby López se sitúa entre las 30 mejores jugadoras de la competencia que se juega en Massachusetts. (Foto especial)

Gaby López jugó una jornada maratónica este sábado en el FM Championship, torneo del LPGA Tour, que se juega en Norton, Massachusetts, donde completó la segunda ronda inconclusa el viernes y jugó la tercera para que con un acumulado de -5 golpes esté en el Top 30 de la clasificación.

La segunda ronda del viernes no se completó debido al mal clima que imperó y fue suspendida cuando la golfista mexicana apenas había recorrido cinco hoyos.

Este sábado Gaby jugó dos recorridos con score de 71 golpes, en el acumulado lleva 211 golpes (-5) para estar en el Top 30 de cara a la última ronda este domingo.

La china Miranda Wang va muy encarrerada hacia el título con rondas de 66, 67 y 65 para que con suma de 198 golpes (-18) saca tres golpes de ventaja a sus más cercanas perseguidoras.

La estadounidense Rose Zhang y la coreana Sei Young Kim comparten el sitio dos de la competencia con suma de 201 (-15).

Mau Figueroa desciende en Minnesota

La tercera ronda del CRMC Championship no fue la mejor para el mexicano Mauricio Figueroa en el Cragun’s Legacy Courses en Brainerd, Minnesota, con score de 71 golpes, después de su 63 del viernes y 69 del jueves, descendió del sexto al lugar 37 de la tabla con suma de 202 (-11).

En la punta se coloca el estadounidense Derek Hitchner después de rondas de 63, 62 y 66 para un acumulado de 191 (-22) y saca cuatro golpes al segundo sitio que ocupa su compatriota Michael Brennan.