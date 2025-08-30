Roberto Lebrija se mantiene constante en el Indonesia Open

Constancia. Roberto Lebrija logró en su sexto intento librar el corte en un torneo del Asian Tour. (Foto especial)

El mexicano Roberto Lebrija mantuvo su constancia en la tercera ronda del torneo Mandarini Indonesia Open del Asian Tour, en la que firmó tarjeta de 69 golpes y comparte el sitio 23 con un acumulado de -9 impactos.

Lebrija es el único mexicano que en esta ocasión está jugando el torneo del Asian Tour y lo está haciendo de la manera más sólida al lograr en su sexto intento librar el corte en esta gira.

Roberto, un jugador habitual de la Gira Profesional Mexicana, busca en el tour asiático una oportunidad de sumar puntos de ranking mundial y esta vez lo conseguirá, después de rondas de 70, 68, 69 y lo que suceda este domingo.

Para la última ronda el mexicano saldrá con ocho golpes de distancia del líder, el malayo malayo Shahriffuddin Ariffin.

Ariffin, una de las promesas del golf malasio, superó al experimentado tailandés Suteepat Prateeptienchai con un birdie en el último hoyo y se adelantó por un golpe de cara a la ronda final de este evento que se juega en el Club de Golf Pondok Indah de Yakarta.

El australiano Travis Smyth mostró su consistencia con ronda de 68, colocándose tercero en solitario con -14 golpes, por encima de un grupo de tres jugadores empatados en el cuarto puesto con -13.