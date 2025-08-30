Santos Laguna vs Tigres: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la Liga MX

Santos vs Tigres, Jornada 7 de la Liga MX Foto: Especial

Este sábado 30 de agosto, la Liga MX nos ofrece otro enfrentamiento lleno de emoción en el punto medio de la Jornada 7. Santos Laguna recibirá a Tigres UANL en el Estadio TSM Corona, en Torreón, Coahuila.

Ambos equipos buscan retomar el camino de la victoria y brindarnos un espectáculo inolvidable. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un minuto de acción.

En qué horario se juega el Santos Laguna vs Tigres | Jornada 7, Liga MX

Este encuentro entre el Santos Laguna y los Tigres rayados tendrá lugar en las inmediaciones del Estadio TSM Corona, Torreón, Coahuila, este sábado 30 de agosto en punto de las 19:00 horas.

En qué canal ver el Santos Laguna vs Tigres | Jornada 7, Liga MX

La transmisión de este encuentro será a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium, por lo que tendrás que sintonizar estas señales para poder disfrutarlo en vivo.

¿Cómo llegan los equipos a la Jornada 7?

Santos Laguna:

El equipo lagunero ha tenido un inicio complicado en el torneo, con solo una victoria en sus últimos seis partidos. Actualmente, se encuentran en la parte baja de la tabla y buscan sumar puntos para mejorar su posición.

Nuestra casa, nuestra gente. 🇳🇬

¡HOY SE JUEGA EN EL CORONA! ⚔️🏟️ #PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/XpoSX70MmD — Club Santos (@ClubSantos) August 30, 2025

Tigres UANL:

Los felinos han mostrado un rendimiento sólido, con un historial reciente de victorias. Sin embargo, en sus últimos dos encuentros no lograron sumar de a tres, por lo que buscarán retomar el camino del triunfo en este duelo.