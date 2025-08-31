Diablos Rojos se defiende y empata la final del Sur

QUIETO EN TERCERA. Los escarlatas se vieron fuertemente presionados por la estrategia filibustera. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Diablos Rojos del México logró vencer 4-6 a Piratas de Campeche para empatar a 1 la Serie Final de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol, en un juego lleno de emociones, en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la capital mexicana.

Los escarlatas se vieron fuertemente presionados por la estrategia filibustera, pero gracias a 8 hits, se levantaron con el triunfo que les lleva al Estadio Nelson Barrera de Campeche en igualdad de circunstancias.

Diablos inició bravo desde la primera entrada. Allen Córdoba, primero en el orden, aprovechó la base por bola, llegó a tercera con el hit del exligamayorista Robinson Canó y anotó en pisa y corre a fly de José Marmolejos, para apuntarse la de la quiniela.

Canó, también en pisa y corre (elevado de Julián Ornelas), registró la segunda carrera escarlata, para irse al frente desde temprano.

RESPUESTA BUCANERA

En la apertura del segundo rollo, los visitantes respondieron. Chris Carter recibió base por bolas del abridor Brooks Hall, y el cubano Félix Pérez conectó un tremendo vuelacercas por el jardín derecho, para empatar los cartones.

Pero los Diablos tejieron una productiva ofensiva en la tercera entrada. Carlos Sepúlveda recibió base por bolas y llegó a tercera con sencillo de Córdoba, para llegar a la registradora tras un doblete de Canó.

Córdoba también fue remolcado por el zurdo, quien timbró gracias a un doble de Carlos Pérez, para el 2-5.Campeche no bajó los brazos y en la apertura del quinto Jesús Fabela conectó un hit por el central.

Fue a segunda por golpe a Cal Mitchell y ambos anotaron por el doblete de Chris Carter, para el 4-5.

AMARRAR LA VICTORIA

El manager Lorenzo Bundy se dio cuenta de que Aquino iba de 7-0 en la serie, y en el octavo rollo lo sentó, para que Ramón Flores bateara fly de sacrificio y Carlos Pérez anotara la sexta carrera, y definitiva.

Este lunes será de descanso, y ambas novenas viajan a Campeche, para reanudar la serie el martes, en territorio filibustero.