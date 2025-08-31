Keylor Navas: “Sueño con jugar otro Mundial y ganar títulos con Pumas”

REFUERZO Pumas se juega toda la baraja con su nuevo arquero, el tico Keylor Navas. (Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT)

El arquero costarricense Keylor Navas compartió en una entrevista con Club Universidad sus grandes aspiraciones al incorporarse a los Pumas de la UNAM. No se limitó: externó sueños muy ambiciosos de alcanzar el Mundial 2026 y alzar títulos en México, con la convicción de dejar un legado y guiar a los más jóvenes del equipo.

“Sueño con poder jugar otro Mundial, sueño con ganar títulos con Pumas, sueño con tener mi máximo nivel, sueño con poder llegar a ser el mejor portero en la Liga, sueño con poder ayudar y dejar un legado con los muchachos jóvenes y en el Club. Sueño con muchas cosas”, expresó Navas con determinación.

Un nuevo capítulo en su carrera

Llegó como refuerzo en el Apertura 2025 tras concretarse una negociación compleja con el club argentino Newell’s Old Boys. En Club Universidad, destacó cómo la presencia de figuras como Efraín Juárez y el respaldo institucional reforzaron su decisión de llegar a México

Más allá de su rendimiento bajo los tres palos, Navas dejó claro que quiere ejercer un papel de mentor: aconsejar y acompañar a los jugadores jóvenes del club desde su vasta trayectoria. Su mentalidad, basada en humildad y liderazgo, aportará a la cohesión del grupo.

Desde su llegada a los Pumas, Navas ha sido un agente de cambio no solo futbolístico, sino también institucional. Su disciplina y profesionalismo, forjados en clubes de élite como el Real Madrid y el PSG, ya han influido en el equipo: el presidente destacó su capacidad para elevar los estándares del club, reforzando la preparación física y mental de la plantilla