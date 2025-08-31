Oscar Piastri se consolida como líder tras conquistar Zandvoort

EL LÍDER Oscar Piastri, piloto de McLaren, reafirma su calidad y se vuelve a llevar el primer lugar. (SEM VAN DER WAL/EFE)

En una jornada vibrante y estratégica, Oscar Piastri se impuso en el Gran Premio de los Países Bajos 2025, reforzando su liderazgo en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. El piloto de McLaren, de apenas 24 años, logró su novena victoria en la categoría reina, la séptima de esta temporada, en un circuito que exigió precisión milimétrica y nervios de acero.

La carrera, decimoquinta del calendario, se disputó en el circuito de Zandvoort, famoso por sus curvas peraltadas de hasta 18 grados y su alta exigencia técnica. La estrategia fue clave: Pirelli apostó por compuestos blandos (C2-C4), lo que obligó a los equipos a ajustar sus planes en tiempo real

VERSTAPPEN SEGUNDO EN CASA; HADJAR SORPRENDE CON SU PRIMER PODIO

El ídolo local, Max Verstappen (Red Bull), no pudo repetir victoria en su tierra y terminó segundo, mientras que el joven francés Isack Hadjar (RB) celebró su primer podio en Fórmula 1 al cruzar tercero la línea de meta

El resultado fue especialmente emotivo para Hadjar, quien partió desde la segunda fila y mantuvo un ritmo competitivo durante toda la carrera.

El gran ausente del podio fue Lando Norris, compañero de Piastri en McLaren y su principal rival por el título, quien se retiró por problemas mecánicos en la vuelta 34. Este abandono deja a Piastri con una ventaja de más de 25 puntos en la clasificación general

ALONSO Y SAINZ, LEJOS DEL PROTAGONISMO

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) no tuvieron una actuación destacada. Alonso finalizó en la octava posición, mientras que Sainz, tras una salida complicada, terminó decimotercero

Ambos pilotos enfrentaron dificultades con el ritmo de carrera y la gestión de neumáticos en un trazado que no perdona errores.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine) logró su mejor resultado del año al finalizar undécimo, quedando a las puertas de los puntos, pero mostrando una evolución notable en su rendimiento

ZANDVOORT SE DESPIDE: SOLO QUEDA UNA EDICIÓN MÁS

El Gran Premio de los Países Bajos vive sus últimos capítulos: la edición de 2026 será la última en el histórico circuito de Zandvoort, que ha sido sede de grandes momentos desde su regreso al calendario en 2021

Más de un millón de aficionados asistieron este año, consolidando el evento como uno de los más populares de la temporada.

Con esta victoria, Oscar Piastri se perfila como el gran favorito para llevarse el título mundial, en una temporada donde McLaren domina también el campeonato de constructores con amplia ventaja