Pumas vs Atlas: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Este domingo 31 de agosto, la Jornada 7 de la Liga MX nos trae un duelo imperdible: los Pumas reciben al Atlas en el emblemático Estadio Olímpico Universitario. Un clásico moderno que promete intensidad, pasión y una dosis de fútbol ofensivo para cerrar la jornada dominical. ¡Acompáñanos a descubrir todos los detalles para que no te pierdas ni un segundo de este choque!
¿Cuándo, a qué hora y en dónde será el partido Pumas vs Atlas?
Ambos equipos están calentando motores para este encuentro que se llevará a cabo este domingo 31 de agosto en las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, en punto de las 16:00 horas.
En qué canal ver el partido Pumas vs Atlas
La transmisión de este emocionante partido estará disponible a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.
Posibles alineaciones
Pumas
- Portero: Luis Malagón
- Defensa: Lateral derecho, centrales, lateral izquierdo (esperado: names as per usual starters)
- Medio campo: Tres mediocampistas mixtos (posibles habituales en temporada)
- Delanteros: Tres ofensivos alineando estilo ofensivo de Pumas
⚽ Domingo de fútbol, domingo de Pumas 🐾— PUMAS (@PumasMX) August 31, 2025
Tarde de alentar al azul y oro en el Olímpico Universitario 🏟️
🆚 Atlas
🕰️ 4:00 PM
¡𝔸 𝔾𝔸ℕ𝔸ℝ, ℙ𝕌𝕄𝔸𝕊!#UnidosPorLaHistoria #PumasEsMiFelicidad @BancaMifel pic.twitter.com/6lWc4FOEVn
Atlas
- Portero: Titular reciente del club
- Defensa: Cuatro defensores con experiencia
- Mediocampo: Dos pivotes, tres mediocampistas ofensivos
- Delantero centro: Delantero referente del equipo
¡EL AUTOBÚS MÁS ELEGANTE DE TODO MÉXICO LLEGÓ A CDMX! 🦊🚎— Atlas FC (@AtlasFC) August 31, 2025
Siendo nuestra dupla en cualquier camino con @Omnibus_oficial el Rojinegro ya está en la capital 🔴⚫️#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/mvOeqZIThH
¿Cómo llegan los equipos a la Jornada 7?
Pumas UNAM
- Llega con urgencia de obtener un triunfo para salir de la parte baja de la tabla.
- En sus últimos cuatro partidos, suma tres empates y una derrota, con solo 3 goles a favor y 5 en contra.
- Actualmente, ocupan el puesto 12 en la tabla general, con solo 6 puntos de 18 posibles. Una victoria en este duelo representaría un respiro anímico clave.
Atlas FC
- Marcha en una situación complicada: perdió tres de sus últimos cuatro encuentros y solo logró un empate.
- Está ubicado en la posición 15, con 5 puntos. La defensiva sigue siendo su talón de Aquiles.
- Este choque contra Pumas es una oportunidad de reaccionar y sumar unidades valiosas.