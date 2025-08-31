Pumas vs Atlas: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Partido Pumas vs Atlas en directo Especial

Este domingo 31 de agosto, la Jornada 7 de la Liga MX nos trae un duelo imperdible: los Pumas reciben al Atlas en el emblemático Estadio Olímpico Universitario. Un clásico moderno que promete intensidad, pasión y una dosis de fútbol ofensivo para cerrar la jornada dominical. ¡Acompáñanos a descubrir todos los detalles para que no te pierdas ni un segundo de este choque!

¿Cuándo, a qué hora y en dónde será el partido Pumas vs Atlas?

Ambos equipos están calentando motores para este encuentro que se llevará a cabo este domingo 31 de agosto en las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, en punto de las 16:00 horas.

En qué canal ver el partido Pumas vs Atlas

La transmisión de este emocionante partido estará disponible a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Posibles alineaciones

Pumas

Portero: Luis Malagón

Defensa: Lateral derecho, centrales, lateral izquierdo (esperado: names as per usual starters)

Medio campo: Tres mediocampistas mixtos (posibles habituales en temporada)

Delanteros: Tres ofensivos alineando estilo ofensivo de Pumas

⚽ Domingo de fútbol, domingo de Pumas 🐾



Tarde de alentar al azul y oro en el Olímpico Universitario 🏟️

🆚 Atlas

🕰️ 4:00 PM



¡𝔸 𝔾𝔸ℕ𝔸ℝ, ℙ𝕌𝕄𝔸𝕊!#UnidosPorLaHistoria #PumasEsMiFelicidad @BancaMifel pic.twitter.com/6lWc4FOEVn — PUMAS (@PumasMX) August 31, 2025

Atlas

Portero: Titular reciente del club

Defensa: Cuatro defensores con experiencia

Mediocampo: Dos pivotes, tres mediocampistas ofensivos

Delantero centro: Delantero referente del equipo

¡EL AUTOBÚS MÁS ELEGANTE DE TODO MÉXICO LLEGÓ A CDMX! 🦊🚎



Siendo nuestra dupla en cualquier camino con @Omnibus_oficial el Rojinegro ya está en la capital 🔴⚫️#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/mvOeqZIThH — Atlas FC (@AtlasFC) August 31, 2025

¿Cómo llegan los equipos a la Jornada 7?

Pumas UNAM

Llega con urgencia de obtener un triunfo para salir de la parte baja de la tabla.

En sus últimos cuatro partidos, suma tres empates y una derrota, con solo 3 goles a favor y 5 en contra.

Actualmente, ocupan el puesto 12 en la tabla general, con solo 6 puntos de 18 posibles. Una victoria en este duelo representaría un respiro anímico clave.

Atlas FC