El Pumas y Atlas vuelven al terreno de juego para sumar puntos en el cuadro de posiciones y avanzar a la siguiente ronda. Aquí te contamos todo lo que debes de saber del encuentro

Pumas vs Atlas: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Por Fernando Huacuz
Este domingo 31 de agosto, la Jornada 7 de la Liga MX nos trae un duelo imperdible: los Pumas reciben al Atlas en el emblemático Estadio Olímpico Universitario. Un clásico moderno que promete intensidad, pasión y una dosis de fútbol ofensivo para cerrar la jornada dominical. ¡Acompáñanos a descubrir todos los detalles para que no te pierdas ni un segundo de este choque!

¿Cuándo, a qué hora y en dónde será el partido Pumas vs Atlas?

Ambos equipos están calentando motores para este encuentro que se llevará a cabo este domingo 31 de agosto en las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, en punto de las 16:00 horas.

En qué canal ver el partido Pumas vs Atlas

La transmisión de este emocionante partido estará disponible a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Posibles alineaciones

Pumas

  • Portero: Luis Malagón
  • Defensa: Lateral derecho, centrales, lateral izquierdo (esperado: names as per usual starters)
  • Medio campo: Tres mediocampistas mixtos (posibles habituales en temporada)
  • Delanteros: Tres ofensivos alineando estilo ofensivo de Pumas

Atlas

  • Portero: Titular reciente del club
  • Defensa: Cuatro defensores con experiencia
  • Mediocampo: Dos pivotes, tres mediocampistas ofensivos
  • Delantero centro: Delantero referente del equipo

¿Cómo llegan los equipos a la Jornada 7?

Pumas UNAM

  • Llega con urgencia de obtener un triunfo para salir de la parte baja de la tabla.
  • En sus últimos cuatro partidos, suma tres empates y una derrota, con solo 3 goles a favor y 5 en contra.
  • Actualmente, ocupan el puesto 12 en la tabla general, con solo 6 puntos de 18 posibles. Una victoria en este duelo representaría un respiro anímico clave.

Atlas FC

  • Marcha en una situación complicada: perdió tres de sus últimos cuatro encuentros y solo logró un empate.
  • Está ubicado en la posición 15, con 5 puntos. La defensiva sigue siendo su talón de Aquiles.
  • Este choque contra Pumas es una oportunidad de reaccionar y sumar unidades valiosas.

