🏃‍♂️🏃‍♀️ Tadu Abate y Gudeta Borecha conquistan el Maratón de la CDMX 2025

En una jornada marcada por la emoción, la resistencia y la superación, el XLII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 coronó a sus nuevos campeones. El etíope Tadu Abate se impuso en la categoría varonil absoluta con un tiempo de 2:11:17, mientras que su compatriota Bekelech Gudeta Borecha dominó la categoría femenil con un crono de 2:28:36, consolidando el dominio africano en esta edición del maratón.

🌍 Podio internacional en la categoría élite

En la rama varonil, el segundo lugar fue para el keniano Bernard Kipkorir (2:11:28), seguido por su compatriota Edwin Kiptoo (2:13:17) 1. En la rama femenil, la peruana Thalia Valdivia sorprendió al escalar al segundo puesto en los últimos metros, mientras que la cubana Lizaida Magariño completó el podio con un tiempo de 2:32:47.

♿ Triunfos mexicanos en silla de ruedas

En la categoría de silla de ruedas, el poblano José Frías se llevó el primer lugar con un tiempo de 1:38:51, seguido por Marco Caballero y Gonzalo Valdovinos. En la rama femenil, la regiomontana Brenda Osnaya hizo historia al romper la marca previa con un tiempo de 1:59:52, superando a Yeni Hernández y Leticia Sánchez.

Ambos atletas compartieron emotivas historias de superación. Frías, quien perdió la movilidad tras un accidente universitario, y Osnaya, pionera mexicana en el para triatlón paralímpico, fueron ovacionados al cruzar la meta en el Zócalo capitalino, acompañados por música tradicional como el Huapango de Moncayo y el Jarabe Tapatío.

📍 Una ruta emblemática y miles de historias

La carrera inició en el Estadio Olímpico Universitario y recorrió avenidas icónicas como Insurgentes Sur, Paseo de la Reforma, presidente Masaryk y Juárez, hasta llegar al corazón de la ciudad. Más de 30 mil corredores participaron en esta edición, que se consolida como uno de los eventos deportivos más importantes de América Latina.

🏅 Premiación y reconocimiento

La ceremonia de premiación fue encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien entregó medallas y reconocimientos a los ganadores. Se otorgaron premios de hasta 50 mil dólares y relojes deportivos a los primeros lugares de cada categoría.