Thriston Lawrence repite gloria en Suiza y conquista el Masters Europeo

CAMPEÓN El jugador de Nelspruit, de 28 años, ya había ganado este torneo en 2022, y ahora se reencuentra con el triunfo casi dos años después de su última victoria en Múnich.

El golfista sudafricano Thriston Lawrence volvió a brillar en los Alpes suizos al conquistar por segunda vez el Masters Europeo, torneo emblemático del DP World Tour disputado en el histórico campo de Crans-sur-Sierre. Con una actuación sólida y estratégica, Lawrence resistió la presión en la última jornada y se impuso con dos golpes de ventaja, cerrando con una tarjeta final de 258 golpes (-22).

El jugador de Nelspruit, de 28 años, ya había ganado este torneo en 2022, y ahora se reencuentra con el triunfo casi dos años después de su última victoria en Múnich. Su ronda final de 66 golpes fue suficiente para mantener a raya a sus perseguidores y levantar el trofeo en uno de los escenarios más icónicos del golf europeo.

Un podio reñido y figuras en ascenso

A solo dos golpes del campeón quedó un trío competitivo: el danés Rasmus Højgaard, quien será parte del equipo europeo en la próxima Copa Ryder; el finlandés Sami Välimäki, y el inglés Matt Wallace, que estuvo cerca de revalidar su título en el torneo. Todos ellos finalizaron con 260 golpes (-20), mostrando un nivel de juego sobresaliente en las condiciones montañosas del campo suizo.

El inglés Matt Fitzpatrick, campeón del US Open 2022, terminó en la quinta posición con 261 golpes, seguido por su compatriota Richard Mansell con 262, consolidando una fuerte presencia británica en el top 10.

Ángel Ayora, el mejor español del torneo

La gran sorpresa para el golf español fue Ángel Ayora, quien firmó la mejor vuelta del fin de semana con 64 impactos en la jornada final, lo que le permitió escalar hasta la octava posición con un total de 265 golpes (-17). Su actuación lo coloca como una de las promesas emergentes del golf ibérico, en un torneo que reunió a más de 150 jugadores de élite.

El campo de Crans-sur-Sierre, con vistas espectaculares a los Alpes y una altitud que desafía la precisión de los golfistas, volvió a ser testigo de una competencia vibrante, donde la estrategia y la resistencia mental fueron tan importantes como la técnica.