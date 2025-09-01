El Tri se alista para enfrentar a Japón y Corea sin César Huerta

AUSENCIA. César Huerta le hará falta a Javier Aguirre en tan importantes compromisos. (Adrian Macias/Adrian Macias)

La Selección Mexicana sufrió una baja sensible de cara a los partidos amistosos de la Fecha FIFA de septiembre, al confirmarse que el delantero César “Chino” Huerta no podrá participar debido a una sobrecarga muscular sufrida en el partido de liga belga entre el Anderlecht y el Union Saint-Gilloise, donde jugó 73 minutos.

La Federación Mexicana de Futbol informó que no se convocará a ningún jugador adicional para sustituirlo, decisión tomada por el técnico Javier Aguirre, quien considera que cuenta con suficientes opciones ofensivas para afrontar los compromisos ante Japón y Corea del Sur.

DOS DUELOS CLAVE EN TERRITORIO ESTADOUNIDENSE

México enfrentará a Japón el sábado 6 de septiembre en el Oakland Coliseum, California, y a Corea del Sur el martes 9 de septiembre en el Geodis Park de Nashville, Tennessee.

Ambos rivales ya están clasificados al Mundial 2026, lo que convierte estos encuentros en pruebas de alto nivel para el combinado tricolor.

Estos partidos forman parte de una extensa gira de preparación rumbo a la Copa Mundial, en la que México será anfitrión de tres partidos de fase de grupos: dos en la Ciudad de México y uno en Guadalajara

CONVOCATORIA CON SORPRESAS Y REGRESOS

La lista de 25 jugadores convocados por Aguirre incluye nombres consolidados como Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (AC Milan), Hirving Lozano (San Diego FC), Alexis Vega (Toluca), Roberto Alvarado (Chivas), Diego Lainez (Tigres) y el nacionalizado argentino Germán Berterame (Rayados)

También destacan los regresos de Rodrigo Huescas, Carlos Moreno y Diego Lainez, así como la ausencia de Guillermo Ochoa, quien actualmente se encuentra sin equipo. Aguirre ha dejado claro que solo convocará a jugadores con contrato vigente

EL CAMINO HACIA 2026 SE INTENSIFICA

Tras ganar la Copa Oro, Aguirre ha declarado que “los experimentos han terminado” y que aprovechará cada partido para definir el grupo que representará a México en el Mundial. En octubre, el Tri enfrentará a Colombia en Dallas y a Ecuador en Guadalajara; en noviembre, se esperan partidos en Torreón y Monterrey, aún por confirmar.

La baja de César Huerta, quien suma 24 partidos y tres goles con la selección, es un revés, pero su recuperación será clave para futuras convocatorias. El “Chino” ha sido una pieza importante en el esquema de Aguirre y se espera que regrese en octubre si evoluciona favorablemente.