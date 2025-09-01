Entre vergüenzas llegó la fecha FIFA

DEPLORABLE. Que se juegue bajo condiciones de clima insostenibles.

El cierre del estadio de la Ciudad de los Deportes por un acto justificado o un acto déspota por parte del alcalde de Benito Juárez, no ha quedado claro aún, es una más de las situaciones que hacen que nuestra liga siga estancada y esté lejos de las mejores del mundo.

Son situaciones que regresan años a la Liga y que nos devuelven a la realidad de que tenemos un futbol totalmente de acuerdo con lo que vivimos como país.

SE SUMA A UNA LISTA DE SITUACIONES NEGATIVAS

No es exagerado, porque no lo tomo como un hecho aislado, sino más bien lo sumo a una lista de situaciones negativas, y lo uno a los actos de violencia sin sanción, a que las canchas no estén listas, a que se juegue bajo condiciones de clima insostenibles, mala planeación del calendario, multipropiedad, no ascenso y no descenso, etc.

Si sumamos todas estos hechos podemos entender mejor que nuestra liga no está a la altura que buscan sus dirigentes todavía. Es increíble que por una mala comunicación o por una decisión personal, se afecte a tanta gente y la imagen de la liga a nivel mundial se vea manchada con un estadio vacío.

En lo futbolístico ahora hasta risa da escuchar a quienes hace unos días criticaban al América, hablar de que son “imparables” y que son los principales candidatos al título.

ESOS SON LOS QUE PELEARÁN EL TÍTULO

Las Águilas están en segundo lugar, no han perdido en el torneo y junto con Cruz Azul, le pelean a Rayados el primer lugar. Hay que sumarle a Tigres y a Toluca en este grupo y se ha vuelto desde la jornada 7 apenas, en un torneo de 5 equipos. Esos son los que pelearán el título.

Chivas debería tener más puntos de los que tiene, pero la falta de gol ha sido su gran problema desde hace varios años. Pumas no termina por armar un equipo y le falta un centro delantero contundente.

PAUSA PARA LA FECHA FIFA

Así nos quedamos para la pausa por la fecha FIFA en donde México enfrentará a dos buenas selecciones como Japón y Corea del Sur. Ojalá le sirva al “Vasco” Aguirre para por fin armar un conjunto porque individualidades no hay y los mexicanos que militan en el futbol europeo cada vez juegan menos.