Tom Brady critica la evolución mental de los ‘quarterbacks’ actuales

LEYENDA. Brady advirtió que el énfasis en las habilidades atléticas ha reducido la exigencia mental de la posición.

El siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, encendió el debate sobre el estado actual de la posición de mariscal de campo en la NFL, al afirmar que la mentalidad de los pasadores modernos está menos desarrollada que en generaciones anteriores. “Hoy se valora más la capacidad física que la ventaja mental”, expresó durante una entrevista en el podcast de Pro Football Focus (PFF).

Brady, considerado por muchos como el mejor jugador en la historia de la NFL, señaló que cuando él comenzó su carrera hace 25 años, el enfoque estratégico y la lectura del juego eran cualidades esenciales para destacar como ‘quarterback’. “En aquel entonces, tener una ventaja mental era más apreciado que correr rápido o lanzar fuerte”, afirmó el exjugador de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers.

EL FÍSICO DOMINA, PERO LA MENTE PIERDE PROTAGONISMO

Aunque reconoció el talento de figuras como Lamar Jackson, Josh Allen, Patrick Mahomes y Jalen Hurts, Brady advirtió que el énfasis en las habilidades atléticas ha reducido la exigencia mental de la posición. “Es emocionante verlos correr, pero eso ha hecho que los pasadores no sean tan ágiles mentalmente”, comentó.

El exmariscal también criticó los cambios en el reglamento de la NFL, que han limitado el contacto físico con los ‘quarterbacks’ fuera de la bolsa de protección. Según Brady, esto ha facilitado que los coordinadores ofensivos diseñen jugadas que explotan esa ventaja, lo que ha transformado el estilo de juego en uno más espectacular, pero menos reflexivo.

UNA CARRERA LEGENDARIA Y UNA NUEVA ETAPA COMO ANALISTA

Tom Brady, quien se retiró en 2022 a los 45 años, dejó una huella imborrable en la liga: 23 temporadas, 7 títulos de Super Bowl (6 con los Patriots y 1 con los Buccaneers), 5 MVPs del Super Bowl, 3 MVPs de temporada, 15 selecciones al Pro Bowl, y récords históricos como 35 victorias en playoffs y 88 pases de anotación en postemporada.

Actualmente, Brady se desempeña como comentarista estelar en Fox Sports y es dueño minoritario de los Las Vegas Raiders, manteniéndose activo en el entorno del futbol americano profesional. Su visión crítica del juego moderno refleja su compromiso con la evolución táctica del deporte y su preocupación por la longevidad de los jugadores en una liga cada vez más física.