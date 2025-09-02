Joe Montana deja fuera a Mahomes de su top 3 de ‘quarterbacks’

LEYENDA. .

En una declaración que ha generado debate entre aficionados y expertos, el histórico mariscal de campo Joe Montana, cuatro veces campeón del Super Bowl con los San Francisco 49ers, dejó fuera a Patrick Mahomes de su lista de los tres mejores ‘quarterbacks’ para iniciar una franquicia en la temporada 2025 de la NFL.

“Probablemente habría incluido a Patrick si fuera más joven, pero hoy me gustan Josh Allen, Joe Burrow y Justin Herbert; son tres ‘quarterbacks’ con los que claro que te gustaría empezar una franquicia”, afirmó Montana durante su participación en el programa The Pat McAfee Show.

MONTANA ELOGIA A ALLEN, BURROW Y HERBERT POR SU VISIÓN Y LIDERAZGO

El miembro del Salón de la Fama desde el año 2000 destacó las cualidades de los tres elegidos: “Josh me sorprendió la temporada pasada con su nivel de juego, Joe tiene una manera única de ver el juego, y Herbert está llevando muy bien a los Chargers, tiene potencial para más”.

A pesar de que Mahomes ha ganado tres trofeos Lombardi con los Kansas City Chiefs, Montana considera que el estilo de juego actual favorece a otros perfiles. Incluso mencionó que en su lista extendida incluiría a Jalen Hurts, mariscal de campo de los Philadelphia Eagles, reciente campeón del Super Bowl.

SIN ESPACIO PARA MAHOMES NI PARA BROCK PURDY

Montana también aclaró que no incluiría a Brock Purdy, actual ‘quarterback’ de los 49ers, en su top, aunque lo considera el ideal para llevar a San Francisco a otra disputa por el trofeo Lombardi. “Simplemente me gustan estos tres, pero también me es atractivo el de Philadelphia. Después de todo, Jalen acaba de ganar un Super Bowl”, subrayó.

Sobre Mahomes, Montana comentó que, si las reglas actuales de protección a los pasadores hubieran existido en su época, “habríamos jugado para siempre”. “Me gustaba que me golpearan temprano para estar alerta. Hoy no los golpean tanto”, dijo, en referencia a cómo ha cambiado el juego.

REACCIONES DIVIDIDAS ENTRE AFICIONADOS Y ANALISTAS

Las declaraciones de Montana han generado controversia en redes sociales. Algunos usuarios lo acusaron de “subestimar a Mahomes por temor a que supere su legado”, mientras otros defendieron su derecho a tener una opinión basada en estilo de juego y proyección a futuro.

Lo cierto es que tanto Mahomes como Montana comparten una trayectoria de élite: múltiples MVPs, títulos de Super Bowl y liderazgo indiscutible. Pero para el legendario número 16, el presente de la NFL se define por visión, liderazgo y capacidad de adaptación, más allá de los números.