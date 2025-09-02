⛵ Vela mexicana asegura medallas y tres plazas rumbo a Santo Domingo 2026

POR TODO LO ALTO. Los velereros mexicanos cumplieron cabalmente.

La vela mexicana cerró con éxito su participación en la Regata Pre Centroamericana y del Caribe 2025, al conquistar dos medallas y asegurar tres plazas nominales para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán en el país caribeño por tercera ocasión.

La gran figura del evento fue la olímpica jalisciense Elena Oetling, quien se proclamó campeona de la clase ILCA 6 femenil con una puntuación de 5 unidades, superando a la guatemalteca Cristina Castellanos (10 puntos) y a la puertorriqueña Marina Escudero (13). Con este resultado, Oetling obtiene su boleto directo a la justa regional del próximo año.

Valentina Carranza y Adrián Elizondo también clasifican

En la clase Sunfish, la neoleonesa Valentina Carranza logró la medalla de plata en la rama femenil con 9 puntos, solo por detrás de la venezolana Daniela Rivera, asegurando así otra plaza para México. En la rama varonil, Adrián Elizondo finalizó en quinto lugar con 26 unidades, resultado suficiente para obtener la tercera plaza nominal para el país.

La competencia reunió a representantes de Puerto Rico, Guatemala, República Dominicana, Venezuela y México, en una regata que sirvió como clasificatorio oficial para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, parte del ciclo olímpico rumbo a París 2028.

México comienza a conformar su delegación rumbo a 2026

Con estos resultados, la Federación Mexicana de Vela inicia la conformación de su delegación oficial para Santo Domingo 2026, donde buscará consolidar su presencia en el medallero regional. La actuación de los atletas mexicanos en esta regata refleja el buen momento técnico y competitivo que vive la disciplina en el país.

La participación en eventos clasificatorios como este es clave para el desarrollo de los atletas, quienes además de competir por medallas, ganan experiencia internacional y fortalecen su preparación para los compromisos del ciclo olímpico.