José Cristóbal Islas defenderá su título en el Amanali Classic

Jugador que promete. José Cristóbal Islas buscará de nuevo ser profeta en su tierra esta semana. (Foto especial)

La séptima edición del Amanali Classic, segunda parada de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM), se jugará del 4 al 6 de septiembre con la participación de 84 jugadores en el Amanali Country Club & Náutica en Tepeji del Río, Hidalgo, donde se juega una bolsa de un millón 800 mil pesos, además de puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

El golfista local José Cristóbal Islas iniciará desde este jueves la defensa del título que ganó en 2024, lo hará ante 84 jugadores entre ellos 56 nacionales y 27 internacionales y 5 amateurs.

“Siempre es especial volver a Amanali, un campo que me trae grandes recuerdos. El año pasado pude ganar aquí y eso me motiva a defender el título. Sé que el nivel de competencia es altísimo, pero estoy preparado para dar lo mejor de mí”, comentó Islas, quien apenas lleva un año como jugador profesional.

Otro de los jugadores a seguir es José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez, el más veterano de la gira que cuenta con un palmarés de 11 títulos.

“Este torneo es muy importante porque marca el ritmo de la temporada. Siempre que vengo a Amanali me exijo estar en mi mejor nivel. La Gira Profesional Mexicana ha crecido muchísimo y eso nos obliga a elevar nuestro juego en cada etapa”, declaró el “Camarón”.

Santiago De la Fuente será otro de los golfistas a seguir, el de Ocotlán, Jalisco, llega al Amanali Classic motivado tras conquistar el Mexico City Open II, su primera victoria como profesional en apenas su tercer torneo dentro de la GPM.

De la Fuente cuenta además con la experiencia de haber jugador en tres de los cuatro majors: The Masters Tournament, The Open Championship y el U.S. Open, después de ser campeón en el torneo Latin America Amateur Championship (LAAC) 2024.

“Llego con mucha confianza después de mi triunfo en la Ciudad de México. Haber ganado tan pronto como profesional me impulsa a seguir trabajando fuerte. Amanali es un campo exigente y sé que debo mantener la concentración para seguir en la pelea por los primeros lugares”, comentó De la Fuente, quien es considerado una de las grandes promesas del golf mexicano.

Perseverante. Roberto Lebrija viene de librar su primer corte en el Asian Tour en su gira por Indonesia. (Foto especial)

Roberto Lebrija también genera expectativa en Amanali, el capitalino viene de librar su primer corte en el Asian Tour en su gira por Indonesia. “Es un orgullo regresar a México después de haber superado mi primer corte en el Asian Tour. Esa experiencia me dio mucha confianza y ahora quiero reflejarlo en Amanali. Estoy muy motivado de jugar frente a mi gente”, comentó Lebrija en su llegada al club hidalguense.

Del lado de los golfistas extranjeros, Aram Yenidjeian, talento argentino llega después de superar la primera etapa de la Q-School del DP World Tour, uno de los procesos clasificatorios más exigentes del golf mundial. “Estoy contento de volver a México y de formar parte de un torneo tan competitivo como el Amanali Classic. Vengo de superar la primera fase de la Q-School del DP World Tour y quiero mantener ese buen momento. La GPM es una gran plataforma y espero estar en la pelea hasta el final”, declaró Yenidjeian.

En más de figuras internacionales destacan el brasileño Rafael Becker, el venezolano Manuel Torres y el colombiano Juan Camilo Vesga, quienes aportan a la riqueza y competitividad del field.

PRO-AM

El equipo ganador fue el encabezado por el profesional Juan Carlos Serrano y los amateurs Carlos Hernández, Eduardo Ortiz, Daniel Septien y Raúl Pérez.

El segundo lugar fue para los aficionados John McKenna, Leonardo Ochoa, José Manuel García Teurel, Miguel Lozano y el profesional Manuel Torres.

El tercer puesto fue para el equipo del profesional Fernando Arzate y los amateurs Simón Díaz, Enrique Guerrero, Guillermo Reyes e Ismael Jiménez.