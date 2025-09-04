Aryna Sabalenka, primera finalista del US Open 2025

Defensora del título. Aryna Sabalenka vino de atrás para llegar a la final después de jugar tres sets ante Jessica Pegula. (Foto es)

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo y defensora del título en Nueva York, se convirtió este jueves en la primera finalista del US Open 2025 tras superar con mucho trabajo a la estadounidense Jessica Pegula.

Sabalenka remontó a Pegula, número 4 del mundo, 4-6, 6-3 y 6-4 en 2 horas y 5 minutos de partido. La de este sábado será su tercera final consecutiva en Nueva York.

La bielorrusa se enfrentará en la final del sábado con la ganadora de la semifinal entre la estadounidense Amanda Anisimova (n.9) y la japonesa Naomi Osaka (n.24). Sabalenka arrastra un balance negativo con ambas: 0-1 frente a Osaka y 3-6 ante Anisimova.

Sabalenka busca su primer título de Grand Slam de 2025 en la que será su tercera final. Perdió en Australia ante la estadounidense Madison Keys y en Roland Garros ante la también estadounidense Coco Gauff. En Wimbledon cayó en semifinales.

El rugido de Sabalenka

El duelo de este jueves entre Sabalenka y Pegula fue una reedición de la final del año pasado en Nueva York, que la bielorrusa ganó por un doble 7-5. Sabalenka domina el historial entre ambas por 8-2.

Sabalenka saltó algo fría a la pista. La bielorrusa había avanzado a las semifinales sin tener que jugar debido al abandono de su rival en cuartos, la checa Marketa Vondrousova, de modo que no competía desde el domingo en los octavos de final.

Logró adelantarse con el primer quiebre del partido para el 4-2, pero la neoyorquina Pegula, con el abrumador apoyo del ruidoso estadio, respondió de inmediato, ganando los cuatro juegos siguientes -con dos ‘breaks’- para apuntarse el set por 4-6.

Sabalenka dio un paso al frente en el segundo set, que abrió con un 3-0 tras un quiebre. Afinó su saque y no concedió a Pegula ninguna oportunidad de rotura.

El tercer set comenzó con otro quiebre de Sabalenka, pero Pegula esta vez respondió: sólida con el saque, agresiva al resto y firme para aguantar los latigazos de la bielorrusa desde el fondo.

Sabalenka sufrió mucho para mantener esa ventaja: tuvo que salvar cuatro pelotas de ‘break’, tres de ellas cuando Pegula restaba para lo que hubiese sido el 4-4, y necesitó tres pelotas de partido con 5-4 al saque. Apretando los dientes en cada punto.

“Por dentro solo rezaba y esperaba lo mejor”, reconoció Sabalenka en declaraciones a pie de pista sobre esos puntos que enfrentó en el tercer set.

“Ella jugó un tenis increíble, como siempre, y tuve que esforzarme muchísimo para conseguir esta victoria. Estoy muy contenta de haber ganado a Jessica. Es una gran jugadora, una gran luchadora”, añadió la bielorrusa.

Hace 11 años que ninguna jugadora conquista el Abierto de Estados Unidos dos años consecutivos. La última fue Serena Williams, que lo hizo tres años entre 2012 y 2014.