Jannik Sinner llega a semifinales en busca de repetir título en el US Open

US Open 2025. Jannik Sinner celebra su pase a las semifinales, después de librar su partido ante Lorenzo Musetti. (SARAH YENESEL/EFE)

Jannik Sinner (1º) dio un paso más en su intento por revalidar su título en el US Open 2025, luego de avanzar a las semifinales a costa de su compatriota Lorenzo Musetti (10º).

Sinner, máximo favorito a repetir el título que obtuvo en 2024, se impuso por 6-1, 6-4 y 6-2 A Musetti y su próximo rival será el canadiense Auger-Aliassime, verdugo del australiano Alex De Miñaur (8°) por 4-6, 7-6 (7), 7-5 y 7-6 (4).

La otra semifinal la jugarán (ambas el viernes), el español Carlos Alcaraz (2º) que dejó en el camino al checo Jiri Lehecka (20°) por 6-4, 6-2 y 6-4, y el serbio Novak Djokovic, quien superó al estadounidense Taylor Fritz (4°) por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4.

Para Sinner es muy especial haber llegado a las semifinales. “Los principales torneos son los Grand Slams. Suponen paradas muy especiales así que encontrarme de nuevo en las semifinales de un Grand Slam supone un gran logro”, sostuvo el número del ATP.

Sinner conoce mejor su cuerpo

“Intentamos prepararnos siempre de la mejor manera posible para llegar a esta posición. Me encanta profundizar en un torneo y tratar de subir el nivel. Me he sentido muy bien en estos dos últimos años en territorio Grand Slam, me gusta mucho jugar al mejor de cinco sets. Conozco mi cuerpo un poco mejor, así que estoy muy feliz y contento de estar otra vez en semifinales”, añadió el italiano.

De su rival en semifinales Sinner contempla que: “Félix (Auger-Aliassime) ha mejorado mucho, incluso en una semana le he visto hacer grandes ajustes, así que cuento con que será un gran partido, muy difícil para los dos. Será diferente, esto es un Grand Slam, la energía y todo lo demás es diferente. Va a ser muy interesante de ver”.

En siete temporadas completas, y 24 torneos Majors disputados, Sinner accedió por octava vez hasta el momento en que quedan cuatro jugadores: tres semis (este US Open 2025 que podría ser aún mejor incluído), una final y cuatro títulos.

Djokovic-Alcaraz. El tenista serbio Djokovic (i) y el español Alcaraz posando en la final individual masculina de tenis de los Juegos Olímpicos de París 2024, ahora se citarán mañana en una de las semifinales del US Open 2025. (Juanjo Martín/(EPA) EFE)

El italiano se medirá por un puesto en la final con Félix Auger-Aliassime (27º), la gran revelación de la edición 2025 del US Open, quien dio cuenta del australiano Alex de Miñaur (8º) y jugará su segunda semifinal de Grand Slam (la segunda en Nueva York).

Así se jugarán las semifinales el 5 de septiembre 2025

-Novak Djokovic (7º) vs. Carlos Alcaraz (2º) 13:00 hrs.

-Jannik Sinner (1º) vs. Felix Auger-Aliassime (25º) 17:00 hrs.