Lando Norris no descarta poder superar a Oscar Piastri

Competencia en los pilotos McLaren. Lando Norris (i) asegura que todavía puede ganar el campeonato sin desear nada malo a Oscar Piastri (d). (Foto especial)

Lando Norris, piloto de McLaren, aún cree que puede superar a su compañero de equipo Oscar Piastri en la lucha por el título de Fórmula 1 2025 sin necesidad de que se equilibre la situación con algún golpe de mala suerte para el australiano, como su propio abandono en Zandvoort.

Norris perdió un segundo puesto seguro en el Gran Premio de Países Bajos la semana pasada cuando su McLaren, echando humo, se detuvo a falta de siete vueltas para el final, lo que permitió a Piastri llevarse la victoria y escaparse a 33 puntos en la clasificación de pilotos.

El británico aún tiene nueve fines de semana de carrera para recortar la diferencia con su compañero, aunque eso significa que deberá encontrar la manera de batir a Piastri de forma constante y revertir una tendencia reciente en la que el australiano ha tenido una ligera ventaja.

El dominio actual de McLaren también hará más difícil que Norris recorte una gran cantidad de puntos sin que Piastri sufra algún contratiempo que iguale la balanza, pero el piloto de 25 años sigue confiando en que puede lograrlo en una lucha directa hasta la línea de meta en Abu Dhabi.

Dominio indiscutible de McLaren

“Todavía puedo ganar el campeonato sin que pase nada, y es la forma en la que quiero hacerlo”, aseguró Norris. “Ciertamente me haría la vida más fácil si de vez en cuando hubiera algunos pilotos más entre nosotros”.

“El tema es que somos tan dominantes como equipo que eso casi hace que mi vida sea más difícil. Así que esa es realmente la parte más frustrante de todo esto”.

Pero Norris no desea algún infortunio para su compañero con el objetivo de equilibrar la situación en cuanto a fiabilidad. “No, porque al final, si él ha hecho un mejor trabajo, le doy crédito y digo que ha hecho un mejor trabajo”, explicó. “Así es como soy yo. No se lo deseo. Que gane el mejor piloto, y si ese es el caso al final de la temporada, entonces lo respetaré”.