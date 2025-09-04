Luis Fernando Tena luchará por clasificar a Guatemala al Mundial

Reto para el técnico mexicano. Luis Fernando Tena y Guatemala buscan su clasificación al Mundial de 2026 desde esta noche enfrentando a El Salvador. (Foto especial)

La selección de Guatemala buscará desde hoy su clasificación a una Copa Mundial FIFA por primera vez en su historia y lo hace de la mano del entrenador mexicano Luis Fernando Tena, quien señaló que lucharán hasta el final, a horas de presentarse ante El Salvador en la primera fecha del Grupo A de las Eliminatorias de Concacaf.

“Sabemos que siempre nos apoyan, aquí (Guatemala) y en Estados Unidos. El público será un factor importante y queremos regalarles un buen arranque. Nuestro objetivo es claro: pelear hasta el último minuto por la clasificación al Mundial”, dijo Tena en conferencia de prensa.

“Tenemos un equipo fuerte, unido, que cree en sí mismo. Hemos avanzado mucho en estos tres años y llegamos en buen momento a esta eliminatoria. Eso no garantiza resultados, pero sí nos da confianza en que podemos competir en cualquier cancha”, añadió.

El estratega mexicano dice que Guatemala no es favorito, etiqueta que si tiene Panamá, pero no se descarta. “En eliminatorias todo se define por detalles. Estos partidos son cerrados y seguramente la diferencia estará en la puntería”.

Ante el Salvador esta noche sabe que será un partido parejo. El favorito del grupo es Panamá. dijo.“Todos los partidos habrá que jugarlos con los dientes apretados”,

Si bien Guatemala arrancará como local, tendrá tres partidos fuera de casa en fila, por lo que el escenario no es el más favorable. “Ni a Guatemala ni a El Salvador nos favorece. A nosotros nos toca tres partidos seguidos de visitante, a ellos tres de local. Lo ideal hubiese sido alternar, pero hay que adaptarse. Al final, ojalá podamos decir que nos salió bien”.

En su camino para clasificarse al mundial enfrentarán seis partidos, por lo que para Tena, “ganar en casa es una obligación si queremos pelear hasta el final”.