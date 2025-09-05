Carlos Alcaraz elimina a Novak Djokovic y se instala en la final

US Open 2025. Carlos Alcaraz llega a su segunda final del último Grand Slam de la temporada al vencer en tres sets a Novak Djokovic. (SARAH YENESEL/EFE)

El español Carlos Alcaraz se clasificó para su segunda final del US Open 2025 al derrotar en semifinales al serbio Novak Djokovic por 6-4, 7-6(4) y 6-2, en la revancha por el oro olímpico que el español había invocado.

Alcaraz espera rival para la final del domingo, que saldrá de la semifinal entre el italiano Jannik Sinner y el canadiense Félix Auger-Aliassime, a jugarse más tarde.

En un partido de lujo, con varios pasajes del tenis del mejor nivel mundial, el español derrotó al serbio en su primer enfrentamiento en la historia en el US Open y se clasificó a la final del último Grand Slam de la temporada.

Alcaraz se impuso por 6-4, 7-6 (4) y 6-2 y logró vengarse así de las últimas dos derrotas contra el serbio. La primera de ellas fue en la arcilla parisina de Roland Garros, por la final de los Juegos Olímpicos de París 2024. La última de ellas fue, en cambio, a inicios de este 2025, cuando ‘Nole" se impuso en cuatro sets en los cuartos de final del Open de Australia.

“Me siento increíble por poder llegar a una nueva final de un US Open. No fue el mejor nivel que demostré en el US Open, pero creo que tuve un buen nivel. Fue un partido muy físico y he podido llevarme la victoria”, declaró el español, después de la victoria.

La gran diferencia entre ambos jugadores estuvo en la potencia y en la fineza a la hora de definir los puntos. Alcaraz cerró el duelo con 31 tiros ganadores, mientras que Djokovic logró la mitad, 15.

Novak Djokovic eliminado del US Open 2025. El serbio pidió la atención médica por unos problemas musculares y el desenlace se evidenció en el juego durante el tercer set. (EFE)

Después del tie-break del segundo set, el serbio pidió la atención médica por unos problemas musculares y el desenlace se evidenció en el juego durante el tercer set. En el último parcial, Alcaraz no encontró demasiados problemas para imponerse por 6-2.

De esta manera, el español redujo la distancia en el cara a cara con el astro serbio. Hasta el momento, ambos se enfrentaron en nueve oportunidades, de las que se registran cinco triunfos para el serbio y cuatro para el español

Además, el español sigue cosechando hitos: con esta victoria se convirtió en el primer jugador en los últimos diez años en alcanzar una final del US Open sin haber cedido ni un set. El último había sido Roger Federer, en la edición de 2015.

El español se consolidó una vez más como uno de los dos jugadores con mejor forma del circuito y, de ganar Sinner en el último turno de las semifinales, se volverá a repetir una final de Grand Slam. Al igual que en Roland Garros y Wimbledon, la final sería Alcaraz vs Sinner.

En París se impuso el español en un histórico y maratónico partido, mientras que en el césped londinense, la victoria fue para el italiano, ¿Cuál de los dos se llevará el tercer y definitivo triunfo de los Grand Slams de 2025?