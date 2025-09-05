Chiefs vs Chargers: Pronóstico, análisis y posibles claves del partido

Chiefs vs Chargers | Semana 1, NFL Patrick Mahomes y Justin Herbert buscan protagonizar un duelo ofensivo de alto nivel esta noche en Sao Paolo.

Después de un vibrante arranque de temporada, el fin de semana de NFL continúa con el duelo entre Los Angeles y Kansas City desde Brasil. La ciudad de Sao Paolo recibe este enfrentamiento divisional de alta intensidad con los actuales campeones de la Conferencia Americana en su búsqueda por regresar al Super Bowl frente a unos Chargers que quieren demostrar de una vez por todas que pueden ser serios contendientes quitándose el domiio sufrido ante los ‘Jefes’.

La patada inicial nos dejó grandes emociones con el triunfo de Eagles frente a Cowboys en el Lincoln Financial Field en un partido que tuvo de todo, incluyendo a un jugador expulsado y una suspensión temporal por tormenta eléctrica. Ahora, la NFL tendrá el segundo partido en su historia en Brasil. El año pasado, fue el propio Philadelphia quien salió victorioso frente a Green Bay y ahora será un duelo divisional entre rivales del oeste de la Conferencia Americana.

Pronóstico del Chiefs vs Chargers | NFL, Semana 1

La primera semana de la competencia suele ser la más impredecible de todas. Los equipos vienen de hacer cambios en sus rosters, staff de coaches y ajustes tácticos para mejorar, por lo que este es el escenario ideal para sorpresas.

Kansas City viene de perder el Super Bowl ante Philadelphia en febrero, truncando así su sueño de ganar un tricampeonato. El rendimiento de Patrick Mahomes a nivel individual registró algunos de sus números más bajos el año pasado en estadísticas como yardas totales, yardas promedio por juego y pases de anotación, por lo que algunos se cuestionan si volverá al nivel de MVP que tuvo en 2018 y 2022.

Sin embargo, los Chiefs tienen una racha de siete victorias consecutivas frente a los Chargers. El último triunfo de Los Angeles fue en la temporada 2021 con marcador de 30-24.

Por su parte, Los Angeles se encuentra trabajando en la segunda temporada de Jim Harbaugh, quien busca tener un equipo más balanceado en todas las zonas y mejorar la eficiencia en un ataque que suele depender de las actuaciones de Justin Herbert.

De acuerdo con sitios especializados de análisis y estadística, las probabilidades de resultado quedan de la siguiente manera:

Triunfo Kansas City : 60.7%

: 60.7% Los Angeles Chargers: 39.3%

Análisis del Chiefs vs Chargers | NFL, Semana 1

Kansas City mantiene la base que los llevó al Super Bowl el año pasado y que los ha llevado al título en años anteriores con Patrick Mahomes, Travis Kelce, Isiah Pacheco y Chris Jones. Su única baja sensible para este partido es la de Rashee Rice, quien esta suspendido por seis juegos.

El equipo de Andy Reid se concentró en el Draft para reforzar áreas puntuales como la línea ofensiva y defensiva con nombres que no causaron gran impacto mediático, pero que podrían ser cruciales para mantener a esta franquicia peleando en lo más alto de esta NFL. También, se espera que Xavier Worthy, primer pick de Kansas del año pasado, consiga afianzar su química con Mahomes y ser un receptor estelar en la liga.

Mientras tanto, los Chargers se pusieron a trabajar durante la temporada baja para mejorar su ofensiva y ser aspirantes al título divisional. No sólo draftearon a Omarion Hampton, uno de los corredores mejor rankeados este año, sino que trajeron al corredor Najee Harris y regresaron al veterano receptor Keenan Allen. La idea es darle más herramientas y hacer más eficiente el juego terrestre.

Esta división oeste de la Conferencia Americana fue una de las más disputadas del año pasado y se espera que se mantenga así luego de que los Broncos regresaran a los Playoffs el año pasado. Los enfrentamientos divisionales serán cruciales para definir el destino de estas escuadras durante la temporada.

Posibles claves del partido para Kansas City Chiefs

Evitar las capturas a Patrick Mahomes

Establecer las conexiones ofensivas y jugadas grandes (10 yardas o más) con Travis Kelce y Xavier Worthy

Ganar en el tiempo de posesión del balón

Posibles claves del partido para Los Angeles Chargers

Involucrar al corredor Omarion Hampton en el juego aéreo

Frenar a a ofensiva de Kansas en zona roja y limitar sus anotaciones

Ganar los duelos individuales a nivel defensivo, principalmente en la defensa secundaria

El partido comenzará a las 16:00 horas (CDMX) de este viernes 5 de septiembre.