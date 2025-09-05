Diablos Rojos a un paso de la Serie del Rey tras dramático triunfo en Campeche

INTENSO. Con este resultado, la serie regresa a la Ciudad de México con ventaja de 3-2 para los capitalinos, que buscarán sellar su pase este sábado en el Estadio Alfredo Harp Helú. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

En un duelo vibrante que se definió por los detalles, los Diablos Rojos del México vencieron 5-4 a los Piratas de Campeche en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, colocándose a una sola victoria de regresar a la Serie del Rey. La carrera decisiva llegó en la novena entrada, cuando José Pirela anotó de cabeza tras un tiro descontrolado al plato.

Con este resultado, la serie regresa a la Ciudad de México con ventaja de 3-2 para los capitalinos, que buscarán sellar su pase este sábado en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde se disputará el Juego 6 a partir de las 16:00 horas.

⚾ Pinto brilló, pero el juego se definió al final

El abridor venezolano Ricardo Pinto tuvo una actuación estelar al retirar a los primeros 16 bateadores que enfrentó, lanzando 5.1 entradas perfectas. Sin embargo, su dominio se rompió con un jonrón solitario de Brett Auerbach en la quinta entrada, que encendió la chispa ofensiva de los locales.

A pesar del golpe, Pinto mantuvo el control y dejó el juego con ventaja. El relevo escarlata, conformado por Nick Vespi, Jimmy Yacabonis, JC Mejía y el japonés Tomohiro Anraku, se combinó para lanzar 3.2 entradas en las que solo permitieron una carrera, asegurando la victoria.

🧨 Ofensiva escarlata pegó primero

Los Diablos tomaron la delantera temprano con una carrera en el segundo inning gracias a un jonrón de José Marmolejos, y ampliaron la ventaja con un rally de tres anotaciones en el tercer capítulo. Las carreras llegaron tras un wild pitch, un intento fallido de atrapar a Allen Córdoba entre bases, y un imparable de Robinson Canó al jardín derecho.

Con el marcador 4-0, los Piratas reaccionaron con tres carreras entre la quinta y sexta entrada, aprovechando un error defensivo y un batazo complicado de Cal Mitchell. El juego se mantuvo 4-3 hasta la novena entrada.

🏁 Final de infarto en el Nelson Barrera

En la parte alta del noveno inning, Allen Córdoba conectó un sencillo al jardín izquierdo que permitió a José Pirela anotar desde segunda base, deslizándose de cabeza tras un mal tiro del jardinero que no pudo controlar el receptor Francisco García. Esa carrera fue clave.

En la baja del noveno, Brett Auerbach volvió a aparecer con un jonrón solitario que acercó a los Piratas 5-4. Campeche incluso colocó la carrera del empate en segunda base, pero Tomohiro Anraku dominó a Connor Hollis para sellar el último out y la victoria escarlata.

🧭 Lo que viene: Juego 6 en la capital

La serie se reanuda este sábado a las 16:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde los Diablos Rojos buscarán cerrar la serie ante su afición. El abridor anunciado por los escarlatas es el derecho Brooks Hall, mientras que los Piratas aún no confirman a su lanzador.

De ganar, los Diablos regresarían a la Serie del Rey, instancia que no alcanzan desde 2019. En caso de que Campeche fuerce un séptimo juego, este se disputaría el domingo también en la capital.