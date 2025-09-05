José de Jesús Rodríguez se mantuvo de líder en el Amanali Classic

Amanali Classic. José de Jesús Rodríguez apunta a su duodécima victoria en la Gira Profesional Mexicana. (Foto especial)

josé de Jesús Rodríguez sigue en plan encendido en el torneo Amanali Classic, en la segunda ronda firmó 68 golpes y eso le bastó para mantenerse en el liderato por segundo día consecutivo con un acumulado de 129 impactos (-15), en este segundo torneo de la temporada 2025-26 del Gira Profesional Mexicana (GPM).

‘El Camarón” Rodríguez no debe confiarse de cara al recorrido final del sábado en el Amanali Country Club & Náutica, pues a solo un golpe de distancia le persigue Santiago De la Fuente, el golfista de Ocotlán, Jalisco también apunta fuerte a la victoria, por lo menos así lo demostró este viernes.

El guanajuatense que el viernes firmó tarjeta de 61 golpes, este viernes entregó un score de 68, producto de seis birdies y cuatro bogeys asegurándose el liderato con birdie al hoyo 16, el último de la jornada.

“Hoy fue un día diferente, había que ser paciente. No caímos en la misma cantidad de birdies que ayer, pero lo importante es que seguimos arriba en el tablero. Mañana será una batalla muy fuerte y voy a dar lo mejor de mí para buscar otro título en la gira”, señaló Rodríguez.

En cuanto a Santiago De la Fuente entregó la tarjeta más baja del segundo día de competencia con 64 golpes libre de bogeys, siendo la primera parte la mejor en la que embocó seis birdies por solo dos en la segunda parte.

Golfista perseverante. Santiago De la Fuente busca su segunda victoria seguida en la Gira Profesional Mexicana. (RICH)

“Me siento muy tranquilo con mi juego. Estoy golpeando la bola con confianza y el putt me está respondiendo. Estar a un golpe de la punta es motivante, pero mañana necesito estar muy concentrado y aprovechar cada oportunidad. Amanali es un campo que premia al que sabe esperar”, comentó el de Ocotlán, Jalisco.

De la Fuente se llevó la victoria en el primer torneo de la temporada en el México City Open que se jugó el pasado mes de agosto en el club Campestre de la Ciudad de México con un total de 194 golpes (-19); en esa ocasión José de Jesús Rodríguez y el brasileño Alexandre Rocha compartieron el segundo sitio con suma de 201 (-12).

En la ronda final del sábado se espera que Rodríguez y De la Fuente se den un agarrón por el primer sitio. Si gana el guanajuatense sería su victoria 12 en la GPM, pero si gana el jalisciense sería su segunda consecutiva en su primer año como jugador profesional.

En el tercer sitio de la clasificación se ubica el veracruzano y ex jugador del PGA Tour Sebastián Vázquez, quien hizo ronda de 67 golpes y suma 132 (-12) a un golpe de distancia en el acumulado se localiza el venezolano Jorge García con una suma de 133 (-11).

El torneo ofrece una bolsa de un millón 800 mil pesos y otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

ACCIÓN SOCIAL

En el marco del Amanali Classic se llevó a cabo una jornada de acción social en favor de Médicos Sin Fronteras México (MSF), que congregó a jugadores, directivos y representantes de la organización humanitaria, quienes coincidieron en resaltar la importancia de sumar esfuerzos entre el deporte profesional y la labor altruista.

Alejandro Quiroz, director de la GPM dio un mensaje de bienvenida compañado de Rafael Quiroz Canales, director de operaciones de la GPM, y de Nathyeli Guerrero Urbina, coordinadora del área de Acción Social.