Papá de Verstappen se lanza contra papá de ‘Checo’ Pérez

No se metan con los Pérez. Sergio Pérez y su papá Antonio Pérez durante uno de sus recorridos en el Gran Premio de México. (CHARLES COATES/Getty Images via AFP)

Jos Verstappen papá de Max Verstappen ha vuelto a la carga contra el papá de Sergio ‘Checo’ Pérez, al catalogarlo como: “Que tonto es”, y todo porque Antonio Pérez volvió a comentar que si “Sergio Pérez hubiera tenido el mismo coche que Max, ahora sería campeón del mundo”.

Mientras Sergio Pérez ya quiere sepultar el pasado, ahora que ya está confirmado como nuevo piloto de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula, Jos Verstappen y Antonio Pérez remueven las cenizas que dejó el piloto mexicano en la escudería Red Bull.

La última etapa de Sergio Pérez en la escudería austriaca fue en 2024, cuando el tapatío no encontró el ritmo suficiente en el RB20 como para alcanzar a su compañero de equipo.

Por otro lado, Max Verstappen fue campeón del mundo cuatro veces al lado de Sergio Pérez, en una etapa en la que los de Milton Keynes dominaron en gran medida y con solvencia.

Motivo por el cual, Antonio Pérez ha vuelto a decir: “Sergio estuvo cuatro años en Red Bull. ¿Cuántos años fue campeón Red Bull? Los cuatro. Esperemos que continúe los próximos cuatro sin ‘Checo’. ‘Checo’ Pérez hizo campeón del mundo a Verstappen. Si a ‘Checo’ le hubieran dado el Fórmula 1 que le dieron el primer año, el último año también sería campeón del mundo de Fórmula 1″, ha comentado Pérez en una mesa redonda con varios medios de comunicación, incluido Victory Media, de México.

Esa declaración no fue para nada del agrado del papá de Max, Jos Verstappen, quien directo y claro, respondió a través de sus redes sociales.

“Qué tonto es. Siempre ha recibido el mismo material, pero sólo tiene que pisar el acelerador”, escribió duramente contra el mexicano en su cuenta de X.

Mientras esas declaraciones al parecer hirieron el orgullo de Jos Verstappen, Sergio Pérez ya se prepara para escribir otra página en su historia de la Fórmula 1, ahora con la escudería debutante Cadillac para la temporada 2026, en la que hará pareja con Valtteri Bottas.