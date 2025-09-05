Rory McIlroy se mete a la pelea por el título en el Abierto de Irlanda

El norirlandés al acecho. Rory McIlroy se recuperó en la segunda ronda del Abierto de Irlanda, donde es uno de favoritos de los aficionados. (Foto especial)

El norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, firmó una segunda ronda de 66 golpes (-6) libre de bogeys, y eso le permitió meterse en la pelea del torneo Abierto de Irlanda que se juega en el K Club.

McIlroy comparte el tercer sitio del evento del DP World Tour, luego de recorridos de 71 y 66 y suma de 137 (-7) y se localiza a cinco golpes de distancia del sueco Joakim Lagergren, quien este viernes firmó una excelente ronda de 62 golpes tras embocar nueve birdies, un eagle y un bogey, para un acumulado de -12 impactos.

En el segundo sitio se localiza l francés Adrien Saddier con -11 en el acumulado, después de recorridos de 67 y 66 impactos.

El norirlandés busca su primera victoria desde que ganó el Masters de Augusta en abril pasado, cuando completó el Grand Slam de su carrera.

“Estoy muy satisfecho con el trabajo del día, y me mantiene cerca de cara al fin de semana”, dijo McIlroy, quien ganó su único título del Abierto de Irlanda en la sede del Condado de Kildare en 2016.

Al referirse a Joakim Lagergren y Adrien Saddier, los ocupantes d ellos sitios uno y dos, dijo. “Obviamente, los dos chicos están un poco por delante del resto, pero siento que estoy lo suficientemente cerca, si tengo un buen fin de semana, para alcanzarlos”.

Tras verse afectado por una advertencia de juego lento durante un irregular 71 el jueves, McIlroy comenzó bien el viernes, con dos golpes en sus primeros cuatro hoyos.

Sin embargo, su paciencia se puso a prueba, ya que dejó escapar oportunidades de birdie durante una racha de ocho pares consecutivos.

No obstante, el norirlandés hizo birdies en los hoyos 13, 14, 17 y 18 para unirse a Thorbjorn Olesen, Alfredo García-Heredia y Daniel Hillier con -7 golpes, con el inglés Tyrrell Hatton un golpe por detrás.

McIlroy jugará el Campeonato BMW PGA la próxima semana en Wentworth antes de la Ryder Cup en Nueva York a finales de mes.

El día fue para Lagergren. El jugador de 33 años, quien ganó su único título del DP World Tour en 2018, comenzó con tres birdies al comenzar su ronda por el hoyo 10, luego sumó tres golpes más en los pares cinco del 16 y 18 y encadenó cuatro birdies más en sus últimos nueve hoyos. Aunque cometió bogey en el ocho, cerró birdie para tomar la delantera.