A Norris y a Piastri no les sorprende la pole de Verstappen

Circuito de Monza. Oscar Piastri y Lando Norris sacan sus deducciones tras la clasificación en el Gran Premio de Italia. (@McLarenF1)

Lando Norris tuvo por un momento la pole position en sus manos durante la clasificación del Gran Premio de Italia, pero Max Verstappen fue el más rápido y se la arrebató con un tiempo de 1.18.792, estableciendo un nuevo récord de vuelta en passant.

Al británico se le preguntó si se sintió sorprendido y su respuesta fue contundente. “No. Ha sido rápido todo el fin de semana. Con eso, nunca es una sorpresa con Max”.

Norris se mostró satisfecho con el segundo puesto en parrilla. “Ha sido una sesión con altibajos para mí. Cometí demasiados errores. El hecho de que aún así lo haya conseguido en mi última vuelta, estoy bastante contento”.

Y al preguntarle si se sentía bien por estar delante de su rival por el título, Oscar Piastri, Norris fue sensato. “Juzgo mi resultado principalmente por cómo he pilotado. Hoy podría haberlo hecho mejor, pero aún así soy segundo. Al fin y al cabo, es un buen punto de partida. Por supuesto que quiero estar delante de todos, pero es una buena posición y estoy deseando que empiece la carrera”.

Norris modera un poco las expectativas de cara a la carrera. “Normalmente somos fuertes el domingo, pero no hay duda de que será un gran trabajo adelantar a Max. Ya veremos. Red Bull también tiene un ritmo fuerte. Al final de los stints, están haciendo los mismos tiempos que nosotros. Así que no espero milagros”.

Lo anterior no es todo, Norris sabe que además, hay un par de Ferraris detrás de los McLaren, que obviamente también quieren conseguir un buen resultado aquí. “Será una carrera larga. Todavía puede pasar cualquier cosa”.

Piastri tampoco se sorprende

Oscar Piastri saldrá tercero el domingo y tiene a Charles Leclerc a su lado en la segunda fila. El australiano dijo que tuvo una buena sesión de clasificación, pero que sólo le faltó ese último pelín para colocarse en la primera fila de la parrilla.

“No es que nada fuera masivamente mal”, echa la vista atrás. “La primera curva no estaba muy bien, pero por lo demás la vuelta fue bastante buena. He ido mejorando en la clasificación y poco a poco he ido encontrando mi ritmo. Este fin de semana está increíblemente reñido”.

“Max y Red Bull se han mostrado rápidos todo el fin de semana, al igual que muchos otros equipos, así que este resultado no es realmente una sorpresa”, pero acepta que le hubiera gustado estar un poco más adelante.

A la pregunta de si en un momento como éste piensa principalmente en el campeonato, en el que todavía tiene una ventaja sustancial, Piastri respondió: “En el momento en que estás en el coche siempre vas por la pole. Nunca sabes lo que van a hacer los demás, así que lo das todo. Sólo después te das cuenta de que el tercer puesto puede no ser un desastre. Pero la temporada aún es larga y me gustaría ganar alguna carrera más”.