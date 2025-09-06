Aryna Sabalenka se convierte en bicampeona del US Open

Flamante campeona. Aryna Sabalenka levanta su segundo trofeo consecutivo del US Open en el Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

Aryna Sabalenka (1° del ranking mundial) se consagró campeona del US Open 2025 al vencer por 6-3 y 7-6 (3) a Amanda Anisimova en la final. La bielorrusa, de 27 años, levantó el cuarto torneo de Grand Slam de su carrera y sigue escalando entre las máximas ganadoras de Majors en la Era Abierta.

Después de dos derrotas en finales de Grand Slam esta temporada, Sabalenka se aseguró terminar el 2025 con un título importante. Y sus emociones estuvieron a flor de piel. “Es una locura, todas las lecciones valieron la pena para esto. Estoy sin palabras”, dijo Sabalenka.

Sabalenka pudo controlar sus emociones en un partido con altibajos. Es que ahora lleva un récord de 19-0 en tie-breaks desde febrero.

“Me encanta estar aquí, me encanta el apoyo. Siento que a lo largo de los años hemos construido una especie de relación donde me dan mucho apoyo”, comentó sobre jugar en el US Open, incluso una final ante una local.

“Mi primer año aquí, cuando vi que tenía que jugar dos partidos seguidos contra estadounidenses, no quería jugar, pero al año siguiente lo volví a hacer: llegué a semifinales y finales y sentí más apoyo. Estoy súper emocionada por volver el año que viene y espero que me animen”.

Con la victoria, Sabalenka reafirma su condición de líder del ranking mundial, manteniendo una importante ventaja sobre sus inmediatas perseguidoras. Es que la nacida en Minsk suma 11.225 unidades, mientas que Iga Swiatek (2ª) y Coco Gauff (3ª), sus escoltas, acumulan 7.933 y 7.874 puntos, respectivamente.

Por su parte, Anisimova la subcampeona del US Open 2025, subirá cinco escalones y debutará este lunes en el Top 5 del ranking WTA, más precisamente en en el cuarto escalón con 5.159 unidades, desplazando a Jessica Pegula (4ª) de ese lugar de privilegio.