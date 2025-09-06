Diablos Rojos se corona por Zona Sur

CAMPEONES. Diablos Rojos del México accede a la final de la LMB para buscar repetir su campeonato de 2024. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Los escarlatas se crecieron al regresar a casa, el Estadio Alfredo Harp Helú, y con el respaldo de sus aficionados cayeron a palos a los visitantes, quienes se vieron incapaces de responder una vez pasada la sexta entrada.

Con este triunfo Diablos Rojos del México (4-2 en la serie) accede a la final de la LMB para buscar repetir su campeonato de 2024 y enfrentarán al campeón de la Zona Norte, Charros de Jalisco, comandados por Benjamín Gil.

Campeche comenzó el encuentro de manera agresiva y se fue al frente desde la primera entrada. Connor Hollis, primero al bate, conectó sencillo por el central, llegó a segunda con el hit de Jesús Fabela y llegó a la registradora por doblete de Cal Mitchell, para la de la quiniela.Fabela anotó en pisa y corre a fly de Chris Carter, y de esa manera los filibusteros se fueron al frente de manera momentánea, 2-0.

Diablos intentó tejer un rally en el cierre de la primera, pero sólo logró anotar una, en los spikes de Carlos Sepúlveda.

ESPERANZA PIRATA

En el segundo rollo, Campeche repitió la dosis y anotó dos carreras más. Christian Ibarra bateó sencillo por el derecho, llegó a tercera por doblete de Raúl Torres y pisó home en roletazo de Hollis.

Torres anotó impulsado por Fabela, para el 4-1.Sin embargo los cañones de los Diablos despertaron en la cuarta entrada, con Julián Ornelas iniciando el ataque, con sencillo al jardín derecho. Se embasó José Pirela y Río Ruiz despertó de un largo letargo al batear un espectacular vuelacercas por el derecho, para traer tres carreras, para el empate, 4-4.

En el cierre de la quinta, los escarlatas repitieron el desempeño. Sepulveda, Robinson Canó y Julián Ornelas fueron remolcados por doble de Marmolejos, para el 4-7.

Piratas trató de regresar y en la apertura del sexto, Connor Panas y Brett Auerbach pisaron home, gracias a un doble de Ibarra, para el 6-7, y la esperanza de dar la vuelta al encuentro.

LA PUNTILLA ESCARLATA

La fiesta se desató en el sexto inning, cuando los bates de Diablos Rojos, en conjunto con un pitcheo errático de Campeche, dieron una producción de cinco carreras. Sepúlveda, Córdoba, Ornelas, Marmolejos y Pirela, aumentaron la ventaja de los pingos, en lo que parecía más una práctica de bateo que una final de zona.

Con el marcador 6-12, los escarlatas se preocuparon de no cometer errores, y los relevos mantuvieron el ritmo del partido, para levantar, una vez más, el trofeo de campeones de la Zona Sur.

La Serie del Rey arrancará el miércoles 10, en el Harp Helú, de la Ciudad de México.