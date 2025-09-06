El francés Adrien Saddier lidera el Abierto de Irlanda

Torneo del DP Worl Tour. Adrien Saddier se apunta para llevarse la victoria en el Abierto de Irlanda. (ROB CARR/Getty Images via AFP)

El francés Adrien Saddier se exhibió en la jornada del sábado en The K Club de Straffan al presentar una tarjeta de 68 golpes (-4) para situarse en el liderato del Abierto de Irlanda, torneo del DP World Tour, que termina el domingo.

Con hasta siete ‘birdies’, Saddier lidera el torneo con 201 impactos totales, uno menos que el español Ángel Hidalgo y tres menos que el también español Alfredo García Heredia, que lograron una tarjeta de 63 y 67 en esta jornada respectivamente.

Hidalgo consiguió un espectacular recorrido de 12 birdies por un doble bogey y un bogey, para un -9 en la jornada que se une a sus previos -2 y -3. García Heredia hizo dos birdies, dos eagles por un bogey, que le depararon un -5, tras un par de la primera jornada y un -7 en la segunda.

En el cuarto sitio se localizan el sueco Joakim Lagergrem (205) y el norirlandés Rory McIlroy (205), comparte el sexto sitio el español Rafa Cabrera (206), a falta de la última jornada, que será este domingo.