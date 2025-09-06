Max Verstappen se lleva la pole position para el GP de Italia

GP de Italia 2025. Max Verstappen sonríe tras ganarles la partida de la clasificación al poderoso dúo McLaren de Norris y Piastri. (EFE)

Max Verstappen (Red Bull) saldrá desde la pole position para este domingo en el Gran Premio de Italia que se disputa en Monza, tras superar a los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. El español Fernando Alonso (Aston Martin) arrancará octavo.

Verstappen, de 27 años, firmó su pole 45 en la F1 -la quinta de la temporada- al dominar este sábado la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 5.793 metros en 1:18.792 minutos,77 milésimas menos que el inglés Lando Norris y 190 menos sobre sobre el australiano Oscar Piastri, líder del Mundial.

Pole position. El neerlandés celebra así su primer lugar en la clasificación del Gran Premio de Italia. (Agencia EFE)

Los Ferrari de Charles Leclerc y del séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, saldrán cuarto y quinto respectivamente. Aunque este último pierde cinco puestos, sancionado en el anterior Gran Premio -el de Países Bajos, por lo que saldrá décimo; y Alonso, que acabó noveno, arrancará desde la octava plaza en la carrera del domingo prevista a 53 vueltas, para un recorrido de 306,7 kilómetros.

Desde la tercera hilera saldrán los dos Mercedes del inglés George Russell -quinto- y el novato italiano Andrea Kimi Antonelli.

En la cuarta Gabriel Bortoleto y Fernando Alonso, en la quinta fila lo harán el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y el Lewis Hamilton, cuyas cinco victorias en Monza sólo iguala el otro séptuple campeón mundial, el alemán Michael Schumacher. EFE