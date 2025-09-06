México y Japón miden su potencial esta noche en partido amistoso

Preparación. La Selección Mexicana de Futbol tiene un compromiso importante ante su similar de Japón de cara a la Copa del Mundo FIFA 2026. (Foto especial)

La Selección Mexicana de Futbol enfrenta esta noche a su similar de Japón en partido amistoso de preparación hacia el Mundial 2026 de la FIFA, el cual se disputará en el Oakland Coliseum, de Estados Unidos a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El equipo que comanda Javier Aguirre afinará todos los detalles posibles rumbo a la cita mundialista en un partido que no será nada sencillo, se enfrenta a una de las principales potencias asiáticas, que se presentan con un equipo consolidado y ya con el boleto a la Copa del Mundo.

México que se consagró en la Copa Oro luego de ganarle la final a Estados Unidos atraviesa un buen presente, pero sabe que eso no es suficiente si quiere estar a la altura de las circunstancias en el próximo mundial del cual también será anfitrión. Por ello, la idea de Javier Aguirre es potenciar al equipo hasta lograr una base sólida.

Por su parte, el equipo de Japón se presenta con un buen semblante tras conseguir el título del Campeonato de Futbol de Asia Oriental. Con tres victorias seguidas ante Hong Kong, China y Corea del Sur a cuestas, el combinado oriental promete ser un contendiente muy difícil para los aztecas.

Aguirre presentará una lista que combina experiencia y con jugadores como Edson Álvarez y Johan Vásquez serán pilares en la defensa. Además de hombres como Orbelín Pineda, Raúl Jiménez y el regreso de Hirving Lozano.