Carlos Alcaraz recupera el número uno con su segundo título en Nueva York

Carlos Alcaraz se impuso este domingo en la final del US Open 2025 al italiano Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, en el estadio Arthur Ashe de Nueva York.

Regresa a su Trono. Victoria en la final y dominio en el circuito. (BRIAN HIRSCHFELD/EFE)

La rivalidad entre Alcaraz y Sinner se ha convertido en el eje del tenis masculino actual. En el historial entre ambos, el español lidera con 10 victorias frente a 5 derrotas, incluyendo 4-2 en torneos de Grand Slam y 7-2 en pistas duras.

Este año, Alcaraz ha conquistado siete títulos: Roland Garros, US Open, Cincinnati, Roma, Montecarlo, Rotterdam y Queen’s, y mantiene un balance de 61 victorias y 6 derrotas, el mejor del circuito.

REGRESO AL NÚMERO UNO DEL MUNDO

Con la victoria en Nueva York, Carlos Alcaraz recuperó el liderato del ranking ATP, desplazando a Jannik Sinner, quien había ocupado el primer puesto durante 65 semanas consecutivas.

Alcaraz suma ahora 11,540 puntos, mientras que Sinner queda con 10,780, lo que deja abierta la lucha por el número uno hasta las ATP Finals de Turín, en noviembre. El español iniciará su 37ª semana como líder mundial, tras haber alcanzado por primera vez esa posición en septiembre de 2022.

PROYECCIÓN HISTÓRICA Y METAS PENDIENTES

A sus 22 años y 125 días, Alcaraz se convierte en el segundo tenista más joven en alcanzar seis títulos de Grand Slam, solo detrás del sueco Bjorn Borg. Además, es el cuarto jugador en la historia en ganar más de un Grand Slam en cada tipo de superficie, junto a Novak Djokovic, Rafael Nadal y Mats Wilander.

El único torneo de Grand Slam que aún no ha conquistado es el Abierto de Australia, donde nunca ha superado la cuarta ronda. El próximo objetivo del murciano será iniciar la temporada 2026 en Melbourne con la mira puesta en completar el ciclo de títulos en las cuatro superficies.