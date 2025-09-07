Isaac del Toro se impone en Italia y marca un hito para el ciclismo latinoamericano

Isaac del Toro, originario de Ensenada, Baja California, logró este domingo su décima victoria de la temporada al imponerse en el GP Industria & Artigianato, una carrera de un día perteneciente al circuito ProSeries de la UCI, disputada en Larciano, Italia, sobre un recorrido de 196.3 kilómetros.
El mexicano alcanzó a los punteros Christian Scaroni y Davide Piganzoli en los últimos 12 kilómetros, y los superó en los 300 metros finales con un sprint que le permitió cruzar la meta en primer lugar con un tiempo de 4 horas, 32 minutos y 47 segundos.
DESARROLLO DE LA CARRERA Y TÁCTICA FINAL
La competencia incluyó cuatro vueltas cortas y cinco vueltas largas, con ascensos exigentes como el Fornello (2.9 km al 11%) y el San Baronto (8.4 km al 3.5%), donde se definió la fuga decisiva.
Del Toro se mantuvo en el grupo principal hasta el último ascenso, donde se formó una escapada con Scaroni y Piganzoli. El mexicano se mantuvo atento a los movimientos y lanzó su ataque en el momento justo, logrando una victoria que lo coloca en el mapa del ciclismo internacional.
IMPACTO PARA MÉXICO Y EL EQUIPO UAE TEAM EMIRATES
Con este triunfo, Del Toro se convirtió en el primer latinoamericano en ganar esta clásica italiana, superando los podios previos de Richard Carapaz y Rigoberto Urán en 2017.
Además, su victoria permitió al UAE Team Emirates alcanzar 81 triunfos en la temporada, quedando a solo cuatro del récord absoluto de 85 establecido por el equipo Columbia en 2009.
TEMPORADA DESTACADA Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL
En lo que va de 2025, Isaac del Toro ha sumado títulos en la Vuelta a Burgos, la Vuelta a Austria, el Circuito de Getxo, la Clàssica Terres de l’Ebre, y fue subcampeón del Giro de Italia, además de ganar la clasificación juvenil en esa misma competencia.
El ciclista decidió no participar en la actual edición de la Vuelta a España, enfocándose en su preparación para la próxima temporada, con miras a consolidarse como uno de los referentes del ciclismo latinoamericano en el circuito europeo