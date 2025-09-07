Isaac del Toro se impone en Italia y marca un hito para el ciclismo latinoamericano

VUELVE A EMBESTIR. Del Toro se convirtió en el primer latinoamericano en ganar esta clásica italiana.

Isaac del Toro, originario de Ensenada, Baja California, logró este domingo su décima victoria de la temporada al imponerse en el GP Industria & Artigianato, una carrera de un día perteneciente al circuito ProSeries de la UCI, disputada en Larciano, Italia, sobre un recorrido de 196.3 kilómetros.

El mexicano alcanzó a los punteros Christian Scaroni y Davide Piganzoli en los últimos 12 kilómetros, y los superó en los 300 metros finales con un sprint que le permitió cruzar la meta en primer lugar con un tiempo de 4 horas, 32 minutos y 47 segundos.

DESARROLLO DE LA CARRERA Y TÁCTICA FINAL

La competencia incluyó cuatro vueltas cortas y cinco vueltas largas, con ascensos exigentes como el Fornello (2.9 km al 11%) y el San Baronto (8.4 km al 3.5%), donde se definió la fuga decisiva.

Del Toro se mantuvo en el grupo principal hasta el último ascenso, donde se formó una escapada con Scaroni y Piganzoli. El mexicano se mantuvo atento a los movimientos y lanzó su ataque en el momento justo, logrando una victoria que lo coloca en el mapa del ciclismo internacional.

IMPACTO PARA MÉXICO Y EL EQUIPO UAE TEAM EMIRATES

Con este triunfo, Del Toro se convirtió en el primer latinoamericano en ganar esta clásica italiana, superando los podios previos de Richard Carapaz y Rigoberto Urán en 2017.

Además, su victoria permitió al UAE Team Emirates alcanzar 81 triunfos en la temporada, quedando a solo cuatro del récord absoluto de 85 establecido por el equipo Columbia en 2009.

TEMPORADA DESTACADA Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

En lo que va de 2025, Isaac del Toro ha sumado títulos en la Vuelta a Burgos, la Vuelta a Austria, el Circuito de Getxo, la Clàssica Terres de l’Ebre, y fue subcampeón del Giro de Italia, además de ganar la clasificación juvenil en esa misma competencia.

El ciclista decidió no participar en la actual edición de la Vuelta a España, enfocándose en su preparación para la próxima temporada, con miras a consolidarse como uno de los referentes del ciclismo latinoamericano en el circuito europeo