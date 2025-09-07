NFL 2025 Semana 1: Lesiones y bajas más relevantes para managers de fantasy

Lesiones y bajas para la Semana 1 de Fantasy Especial

La semana inaugural de la temporada NFL siempre trae dos certezas: nervios en los titulares y oportunidades inesperadas en los banquillos de fantasy. En la previa de los partidos dominicales, las noticias sobre inactivos y “questionables” movieron plantillas: la principal respiración de alivio la aportó San Francisco —Christian McCaffrey estará disponible— mientras que en otros frentes hay ausencias confirmadas que obligan a replantear alineaciones. A continuación, un repaso narrativo y práctico, basado en los partes oficiales y en el monitoreo de los movimientos de último minuto.

McCaffrey

Christian McCaffrey llegó a la lista de lesionados de los 49ers por molestias en el gemelo y el último entrenamiento de la semana encendió alarmas al perderse la práctica del viernes. Sin embargo, fuentes cercanas al equipo y reportes de Adam Schefter indican que McCaffrey está “good to go” para el arranque contra Seattle y figura como activo para la Semana 1. Para los managers de fantasy esto supone mantener a McCaffrey como titular indiscutido —aunque con la precaución de seguir su carga de juego durante el partido por si los 49ers limitan snaps.

El año pasado, McCaffrey fue designado Jugador Ofensivo de la temporada. El año pasado, McCaffrey fue designado Jugador Ofensivo de la temporada. (Foto. Pinterest /fanarch.com)

Malik Nabers

Malik Nabers apareció con “molestias de espalda” en reportes de práctica, pero no fue incluido en los listados de inactivos y, según los reportes locales, tiene alta probabilidad de salir a la cancha con los Giants. En términos fantasy, Nabers sigue siendo una opción de primera línea si está en el active 53; los dueños deben, eso sí, vigilar el informe final prepartido y considerar un plan B en ligas apretadas ante cualquier flare-up durante el encuentro.

Inactivos y cuál fue su impacto en fantasy

Las listas oficiales de la NFL y los reportes de los equipos dejaron varias bajas relevantes para la Semana 1. Entre las confirmadas y más influyentes para formatos estándar/PPR se incluyen:

Andrew Thomas (GIANTS) — inactivo para el duelo contra Washington; golpea a la protección del pase y puede condicionar la producción de receptores si el ataque pierde ritmo.

Chris Godwin (Buccaneers) — fuera por lesión de tobillo; su ausencia abre target share para receptores secundarios de Tampa Bay.

Tristan Wirfs (Buccaneers) — listado como out; impacto más indirecto pero importante para la línea y el juego terrestre/pasivo de Tampa Bay.

La NFL publica un compendio de inactivos por partido —recomendable revisarlo en vivo—, y los portales especializados han ido actualizando nombres de jugadores que finalmente no verán acción.

Oportunidades para tener en el radar

Cada baja abre ventanas: si McCaffrey llegara a resentirse durante el juego, Brian Robinson (reciente incorporación de San Francisco según movimientos de campamento) y Isaac Guerendo son los nombres más mirados como reemplazo ofensivo inmediato en distintos formatos. Los análisis de fantasy de la semana apuntan a Robinson como opción preferente en ligas estándar y a Guerendo en formatos PPR por su perfil de receptor ocasional. Si Nabers saliera limitado, los receptores complementarios de New York podrían sumar targets extra en un partido de alta exigencia.

Consejos rápidos para alinear en Semana 1