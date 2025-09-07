Rory McIlroy gana el Abierto de Irlanda tras desempate con Joakim Lagergren

CONSTANTE. Es su tercer título en 2025, tras ganar el Masters de Augusta y el Pebble Beach Pro-Am.

Rory McIlroy se impuso este domingo en el Abierto de Irlanda 2025, celebrado en The K Club de Straffan, tras vencer al sueco Joakim Lagergren en un desempate a tres hoyos.

Ambos jugadores terminaron empatados con 271 golpes totales (17 bajo par), luego de que McIlroy forzara el playoff con un eagle desde siete metros en el hoyo 18.

El desempate se definió en el tercer intento en el mismo hoyo 18, cuando Lagergren envió la bola al agua, lo que permitió a McIlroy cerrar con dos putts y asegurar su segundo título en el Abierto de Irlanda, nueve años después de su primera victoria en este mismo campo.

TEMPORADA DESTACADA Y RÉCORDS PERSONALES

Con este triunfo, McIlroy alcanzó su cuadragésimo quinto título profesional y el vigésimo en el circuito europeo, quedando a una victoria de igualar a Miguel Ángel Jiménez.

Es además su tercer título en 2025, tras ganar el Masters de Augusta y el Pebble Beach Pro-Am.

El resultado también refuerza su liderazgo en la Race to Dubai, clasificación anual del DP World Tour, y lo posiciona como figura clave para el equipo europeo en la próxima Ryder Cup, que se disputará en 20 días.

ACTUACIÓN DESTACADA DE LOS ESPAÑOLES

Los españoles Ángel Hidalgo y Rafa Cabrera-Bello compartieron la tercera posición, a dos golpes de los líderes. Hidalgo firmó una tarjeta de 71 golpes (-1), mientras que Cabrera-Bello logró un 67, incluyendo un hoyo en uno en el par 3 del hoyo 3.

El joven Ángel Ayora, de 20 años, finalizó en la quinta posición, consolidando su presencia en el circuito en su primer año como profesional.

LAGERGREN, CERCA DE SU SEGUNDO TÍTULO

Joakim Lagergren, ganador del Open de Sicilia en 2018, estuvo cerca de sumar su segundo título en el DP World Tour. El sueco tomó la delantera con un eagle en el hoyo 16, pero no logró mantener la ventaja en el cierre del torneo.

Su desempeño en Irlanda marca una recuperación en su carrera, luego de haber competido en categorías inferiores durante los últimos años, incluyendo el Hotel Planner Tour, donde ganó en este mismo club en 2024.