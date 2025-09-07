Verstappen conquista Monza en una carrera marcada por la polémica en McLaren

¡SORPRESA! Domina Verstappen en el templo de la velocidad. (Daniel Dal Zennaro)

Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, se impuso este domingo en el Gran Premio de Italia 2025, disputado en el legendario circuito de Monza, escenario de la decimosexta fecha del Mundial de Fórmula 1. El piloto de Red Bull, de 27 años, logró su victoria número 65 en la categoría y la tercera de la temporada, en una carrera que combinó velocidad, estrategia y controversia.

El podio lo completaron los dos pilotos de McLaren: el británico Lando Norris, segundo, y el australiano Oscar Piastri, tercero y actual líder del campeonato. La carrera fue la más rápida en la historia del campeonato mundial, con un promedio de velocidad récord

POLÉMICA EN MCLAREN: ÓRDENES DE EQUIPO EN EL CIERRE

La carrera tuvo un inicio vibrante. Verstappen perdió momentáneamente la punta tras un error en la primera curva, lo que permitió a Norris tomar el liderato. Sin embargo, el neerlandés recuperó rápidamente la posición y se mantuvo al frente hasta la bandera a cuadros.

La polémica llegó en las últimas vueltas, cuando McLaren ordenó a Piastri ceder su posición a Norris, luego de que ambos intercambiaran lugares tras sus respectivas paradas en boxes. Aunque el australiano había salido por delante tras una mejor detención, el equipo priorizó al británico, generando críticas por la decisión.

FERRARI Y MERCEDES, SIN PODIO EN CASA

Charles Leclerc (Ferrari) finalizó cuarto, seguido por George Russell (Mercedes). El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, ahora en Ferrari, remontó desde la décima posición en la parrilla para terminar sexto. Alex Albon (Williams) fue séptimo, tras una destacada actuación avanzando siete posiciones

El brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) volvió a sumar puntos con un sólido octavo lugar, mientras que el joven italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) fue noveno. El último punto en disputa fue para el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), quien protagonizó la remontada del día al escalar nueve posiciones.

ABANDONO DE ALONSO Y TOQUE DE SAINZ

El español Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó la carrera en la vuelta 28 tras una falla en la suspensión delantera derecha de su monoplaza, que provocó una espectacular lluvia de chispas al salir de la Variante Ascari.

Su compatriota Carlos Sainz (Williams) terminó undécimo, fuera de los puntos, tras un incidente con Oliver Bearman (Haas) en la vuelta 41. Aunque parecía un lance de carrera, los comisarios sancionaron al piloto de Haas con 10 segundos

ASÍ QUEDA EL CAMPEONATO

Con este resultado, Oscar Piastri lidera el Mundial con 324 puntos, seguido por Lando Norris con 293 y Max Verstappen con 230. A falta de ocho carreras, el australiano mantiene una ventaja de 31 unidades sobre su compañero de equipo.

En el campeonato de constructores, McLaren domina con 617 puntos, muy por delante de Ferrari (280) y Mercedes (260)

LO QUE VIENE: AZERBAIYÁN EN EL HORIZONTE

La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará el 21 de septiembre en el circuito urbano de Bakú. Allí, McLaren podría incluso asegurar matemáticamente el título de constructor

REGRESO CON GLORIA. Max Verstappen sorprende a propios y extraños. (Daniel Dal Zennaro/EFE)

