Colton McKivitz renueva con los 49ers por tres años y 45 millones de dólares

COLTON MCKIVITZ (65) Apuesta por la continuidad en la línea ofensiva.

Los San Francisco 49ers anunciaron este lunes la renovación del contrato del tackle ofensivo COLTON MCKIVITZ por tres años y 45 millones de dólares, con un promedio de 15 millones por temporada. El acuerdo refuerza la línea de protección de Brock Purdy, mariscal de campo titular del equipo.

McKivitz, de 29 años, fue seleccionado por los 49ers en la quinta ronda del Draft 2020. Tras dos temporadas como suplente, se consolidó como titular en 2023, y desde entonces ha iniciado todos los partidos de temporada regular.

COMPARACIÓN SALARIAL Y RESPALDO DEL CUERPO TÉCNICO

El salario de McKivitz se mantiene por debajo del promedio de los tackles mejor pagados de la liga. Por ejemplo, Tristan Wirfs, de los Tampa Bay Buccaneers, lidera la lista con un contrato de 28.12 millones anuales firmado en agosto pasado.

El entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan, destacó la importancia de asegurar la continuidad del jugador:

“Necesitamos a Colton. Sabemos que se arriesgó al jugar sin un acuerdo definitivo, pero todo se resolvió y estamos satisfechos con ello.”

REFUERZOS ANTE LAS BAJAS OFENSIVAS

Además de la renovación de McKivitz, los 49ers confirmaron el regreso del receptor Kendrick Bourne, quien firmó por una temporada y cinco millones de dólares. Bourne inició su carrera en San Francisco como agente libre no reclutado en 2017, y tras cuatro campañas con el equipo, jugó con los New England Patriots entre 2021 y 2024.

Su regreso se da en un contexto de múltiples ausencias ofensivas. En el triunfo del domingo por 17-13 ante los Seattle Seahawks, el equipo sufrió las lesiones de George Kittle (ala cerrada) y Jauan Jennings (receptor), quienes serán evaluados mediante resonancia magnética.

PANORAMA PARA LA SEMANA 2 DE LA NFL

Los 49ers tampoco contaron en su debut con los receptores Brandon Aiyuk, lesionado, y Demarcus Robinson, suspendido por tres partidos. La incorporación de Bourne busca cubrir parte de ese vacío en el cuerpo de receptores.

En la semana 2 de la temporada regular, San Francisco visitará a los New Orleans Saints el próximo domingo, en un duelo clave para mantener el paso en la NFC Oeste.