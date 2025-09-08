Vikings vs Bears: Pronóstico, análisis y posibles claves del partido

Vikings vs Bears El cierre de la primera semana tendrá un emocionante duelo divisional entre equipos del norte de la Conferencia Nacional.

La primera semana de la NFL termina con el tradicional partido de lunes por la noche, que en esta ocasión nos trae un duelo divisional entre Minnesota y Chicago. Los Vikings perdieron el título del norte de la conferencia nacional en la última jornada de la temporada, lo que los llevó a jugar los playoffs como comodines. Por su parte, los Bears llegan renovados bajo la nueva dirección de Ben Johnson como entrenador en jefe buscando llevar a esta franquicia a competir por lugares en la postemporada.

El primer domingo de NFL no decepcionó y dejó grandes emociones. Una de ellas fue el triunfo de Green Bay ante Detroit, los otros dos rivales divisionales del norte en esta Conferencia Nacional. También, tuvimos un duelo digno de postemporada con la victoria en los últimos minutos de los Bills ante los Ravens en el horario estelar del domingo. Ahora, nos queda un último partido bajo los reflectores para cerrar esta primera semana.

Pronóstico del Vikings vs Bears | Semana 1, NFL

El año pasado, el norte de la conferencia nacional fue la ultima en definir a su campeón durante la semana 18 de competencia. Ahora, este 2025, también se espera que sea uno de los sectores más cerrados y competidos de toda la NFL, por lo que todos los duelos entre estas franquicias serán cruciales para su futuro. Green Bay ya dio el primer golpe de autoridad imponiéndose a Detroit. Ahora, es el turno de Minnesota y Chicago.

Los Vikings tendrán el debut de JJ McCarthy como quarterback titular. Luego de haberlo seleccionado el año pasado, el egresado de Michigan se lesionó durante la pretemporada y fue Sam Darnold quien se hizo cargo de la ofensiva. Ahora, la ofensiva tendrá una nueva cara, al igual que la baja de uno de sus receptores estelares: Jordan Addison, quien se encuentra suspendido durante los primeros juegos de la campaña

Por su parte, los Bears están entrando en una nueva era bajo el mando de Ben Johnson como entrenador en jefe. Luego de brillar en Detroit como coordinador ofensivo y tener una de las unidades más productivas de la liga, se espera que pueda replicar su éxito y poner a esta franquicia en una posición más competitiva a la que han tenido en años recientes.

De acuerdo con sitios especializados de estadística y análisis, las probabilidades de resultado son:

Triunfo Vikings : 52.17%

: 52.17% Triunfo Bears: 47.83%

Análisis del Vikings vs Bears | Semana 1, NFL

El cuadro de los Vikings llega con una ventaja de ocho triunfos en los últimos 10 enfrentamientos directos ante Chicago. Kevin O’Conell ha establecido una jerarquía frente a un equipo que ha tenido múltiples entrenadores en jefe y coordinadores en estos enfrentamientos. Su enfoque ofensivo del juego ha logrado imponerse de forma recurrente a un equipo cuya tradición y visión ha sido enfocarse en la parte defensiva del juego.

La mayor incógnita en este momento para Minnesota está en JJ McCarthy, el joven mariscal de campo que estará haciendo su debut en la NFL. El cuerpo técnico optó por darle la confianza tras dejar salir a Sam Darnold, quien llevó al equipo hasta los playoffs del año pasado. La buena noticia es que Justin Jefferson se mantiene como un jugador diferenciador que puede ser la clave para imponerse de nueva cuenta.

En frente, los Bears trajeron a uno de los coordinadores más cotizados de la temporada baja: Ben Johnson. Ahora como entrenador en jefe, el ex cooridnador ofensivo de Detroit busca explotar todo el talento de Caleb Williams, quien fue la primera selección global del Draft de 2024 y uno de los jugadores colegiales que más expectativa ha generado en años recientes así como otros de sus jóvenes elementos como Rome Odunze, Luther Burden III, Colson Loveland, entre otros.

Posibles Claves del partido para Vikings:

Facilitar el plan de juego y la selección de jugadas para JJ McCarthy

Involucrar a otros receptores y alas cerradas en el juego aéreo ante la ausencia de Jordan Addison

Ganar consistentemente en línea defensiva para limitar las jugadas más elaboradas del esquema ofensivo de Ben Johnson

Posibles Claves para los Bears

Limitar la ofensiva de Vikings a 20 puntos o menos

Utilizar a Caleb Williams en el juego terrestre con jugadas diseñadas

Evitar que JJ McCarthy encuentre constantemente a Justin Jefferson

El partido comenzará a las 18:15 horas (CDMX) de este lunes 8 de septiembre desde la cancha del Soldier Field.