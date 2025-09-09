Álvaro Ortiz buscará en el Simmons Bank Open un resultado que lo empuje al PGA Tour

Aspirante al PGA Tour. Álvaro Ortiz necesita tener un buen juego de golf esta semana para meterse al Top 20 en el listado de puntos en el Korn Ferry Tour (Foto especial)

Las finales del Korn Ferry Tour inician esta semana con el torneo Simmons Bank Open, evento a jugarse en el Vanderbilt Legends Club en Franklin, Tennessee, en el que Álvaro Ortiz llega como el número 24 del listado de puntos y buscará meterse al Top 20 para poder jugar el próximo año en el PGA Tour.

Hasta el momento el único mexicano que tiene tarjeta para poder jugar en el PGA Tour en 2026 es Emilio González, quien la consiguió tras su victoria en el Albertsons Boise Open el pasado 18 de agosto. El guanajuatense ocupa el cuarto sitio en la lista de puntos.

En el Simmons Bank Open solo juegan los 156 mejores golfistas de la temporada del Korn Ferry, además de González y Ortiz también lo hará el mexicano Roberto Díaz.

Para el segundo torneo de las finales del KFT sólo avanzarán 144 al Nationwide Children’s Hospital Championship de la próxima semana.

El tercer evento, el Compliance Solutions Championship tendrá 120 participantes, mientras que el Korn Ferry Tour Championship, que cierra la temporada entre el 9 y 12 de octubre, contará con 75 jugadores y no habrá corte después de 36 hoyos.

La presión para los golfistas que llegan a las finales del Korn Ferry Tour sube al máximo en estas cuatro semanas, tanto por querer llegar al torneo final como por meterse al Top 20 para aspirar tarjeta del PGA Tour.

Álvaro Ortiz es uno de los mexicanos que aún tiene posibilidades de meterse al Top 20 este fin de semana, mientras Roberto Díaz está más distante al colocarse en el sitio 120 del listado de puntos, motivo por el cual está jugando la escuela de calificación del DP World Tour y ya pasó la primera fase.