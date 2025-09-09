Santiago Giménez rescata el empate para México ante Corea del Sur en Nashville

SACAN LA CASTA. México muestra mejoría ofensiva pero sufre en defensa.

La selección mexicana de futbol empató 2-2 ante Corea del Sur este martes en el Geodis Park de Nashville, en el segundo partido de la fecha FIFA de septiembre. El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró mayor dinamismo en ataque respecto al empate sin goles ante Japón, pero volvió a evidenciar fragilidad en el cierre de partido.

Raúl Jiménez abrió el marcador al minuto 21, tras un pase bombeado de Rodrigo Huescas, que el delantero cabeceó con precisión. México dominó el primer tiempo y estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo de Johan Vásquez que fue desviado por el arquero Kim Seung-Gyu.

SON HEUNG-MIN LIDERA LA REACCIÓN SURCOREANA

En la segunda mitad, el técnico Hong Myung-bo ordenó el ingreso de Son Heung-Min, quien cambió el ritmo del partido. El atacante del Tottenham Hotspur generó peligro desde su entrada y finalmente empató al 65, tras una asistencia de Oh Hyeon-Gyu, con una volea desde el área.

Diez minutos después, Oh Hyeon-Gyu completó la remontada con una jugada individual en la que superó a Vásquez y definió con tiro raso para el 2-1. Corea del Sur, clasificada al Mundial 2026 al igual que México, mostró solidez física y táctica en el segundo tiempo.

GIMÉNEZ SALVA AL TRI EN EL ÚLTIMO SUSPIRO

Cuando parecía que México sumaría una derrota, apareció Santiago Giménez al minuto 94. Tras un pase de Erick Sánchez, el delantero se dio media vuelta en la media luna y definió de zurda para el 2-2 final, en una jugada que desató la ovación del público mexicano en Nashville.

El resultado deja a México con dos empates en esta fecha FIFA, pero con señales de evolución ofensiva. Aguirre continúa ajustando su esquema rumbo al Mundial 2026, donde el equipo será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.