Semana 1 de la NFL: remontadas, récords y debuts históricos marcan el inicio de la temporada 2025

PROTAGONISTAS. Buffalo y Baltimore se liaron en el duelo más explosivo.

La semana 1 de la NFL 2025 comenzó con un enfrentamiento de alto impacto entre los Buffalo Bills y los Baltimore Ravens, que terminó con victoria para los de Buffalo por 41-40, tras remontar una desventaja de 15 puntos en los últimos cuatro minutos del partido.

Josh Allen, mariscal de campo de los Bills, lanzó cuatro pases de anotación, liderando una de las remontadas más raras en la historia reciente de la liga. Desde el año 2000, solo cuatro equipos han logrado revertir una diferencia similar en ese lapso de tiempo, frente a 2,312 partidos en los que el equipo con ventaja mantuvo el resultado.

RAVENS IMPONEN MARCAS PESE A LA DERROTA

A pesar de la caída, los Ravens establecieron un récord al convertirse en el primer equipo en la historia de la NFL en anotar al menos 40 puntos, correr para 235 yardas y perder el partido.

El corredor Derrick Henry sumó 169 yardas por acarreo y dos anotaciones, igualando la marca de Jim Brown con 13 partidos de al menos 150 yardas terrestres. El entrenador John Harbaugh acumuló su octava derrota en partidos donde su equipo tenía ventaja de al menos ocho puntos en el último cuarto, la cifra más alta desde el año 2000.

DEBUT HISTÓRICO PARA MCCARTHY CON LOS VIKINGS

El lunes, los Minnesota Vikings vencieron 27-24 a los Chicago Bears, tras remontar un marcador adverso de 17-6 en el último cuarto. El mariscal de campo Jonathan James McCarthy, en su debut profesional, lanzó tres pases de anotación en el último cuarto, convirtiéndose en el primer quarterback en la historia de la NFL en lograr esa hazaña en su primer partido.

Su actuación fue comparada con la del legendario Fran Tarkenton, miembro del Salón de la Fama, quien en su debut en 1961 lanzó cuatro touchdowns ante el mismo rival.

PETE CARROLL Y AARON RODGERS TAMBIÉN HACEN HISTORIA

Los Las Vegas Raiders vencieron 20-13 a los New England Patriots, en un partido que marcó el debut de Pete Carroll como entrenador del equipo. Carroll, con 73 años, se convirtió en el coach más longevo en dirigir un partido de NFL, y cumplirá 74 años el próximo 15 de septiembre.

En otro duelo destacado, Aaron Rodgers tuvo su revancha ante los New York Jets, equipo que lo dejó libre al final de la temporada pasada. Al frente de los Pittsburgh Steelers, Rodgers lideró una remontada de 34-32, lanzando cuatro pases de anotación, la mayor cantidad para la franquicia desde Ben Roethlisberger en 2020.