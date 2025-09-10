Diablos Rojos toma ventaja en la Serie del Rey

VUELAN LOS PINGOS. Rumbo al título. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Los actuales monarcas de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Diablos Rojos del México, iniciaron con el pie derecho la búsqueda de su bicampeonato al vencer 4-8 a Charros de Jalisco, en el primer encuentro de la Serie del Rey, la gran final del torneo veraniego.

Con una ofensiva de 13 hits y 8 carreras, los bates de Diablos mantuvieron el ritmo de la postemporada y protegieron a su abridor Ricardo Pinto, quien no pudo acreditarse la victoria al lanzar 4 entradas y dos tercios.

El primero de la Serie del Rey se retrasó debido a que la lluvia se presentó en el inmueble de la Magdalena Mixhuca.

El encargado de tirar la ‘primera bola’ fue el músico Alex Lora, leyenda del rock mexicano, y el ‘Play ball!’ se escuchó a las 19:20.La carrera de la quiniela llegó en el cierre de la primera, cuando Carlos Sepúlveda bateó sencillo al izquierdo, y corrió la milla para llegar quieto en home, gracias al doble de Allen Córdoba.

Ese fue el inicio de una ofensiva que dejó tres carreras para Diablos en el primer inning, pues Córdoba avanzó a tercera tras roletazo de Robinson Canó, y anotó con rola de Julián Ornelas.

La tercera del episodio fue un jonrón solitario de José Marmolejos.Para la segunda entrada, los escarlatas continuaron la ofensiva y anotaron cuatro más, en los spikes de Carlos Pérez, Juan Carlos Gamboa, Sepúlveda y Córdoba, quienes hilaron hits, dobles y hasta una base por bola, para colocar la pizarra 0-7.

TÍMIDA RESPUESTA

Charros de Jalisco logró aparecer en la pizarra gracias a un vuelacercas por todo el jardín central, del zurdo Willie Calhoun, quien prendió el lanzamiento de Ricardo Pinto para su primer hit de la noche.

En la apertura del quinto inning Josh Fuentes recibió base por golpe, llegó a segunda con sencillo de Alfredo Hurtado, avanzó en wild pitch y anotó con el doble de Mallex Smith, quien también impulsó a Hurtado.

Mallex llegó a tercera con roletazo de Michael Wielansky y anotó con el error de Río Ruiz ante el roletazo de Mateo Gil, para el 4-7.

Los relevos de Diablos, con Nick Vespi, Kevin Gowdy, desfilaron en los últimos innings, como ya es una tradición en el manejo de Lorenzo Bundy, y lograron calmar a los bates de Charros, ante una asistencia oficial de 21 mil aficionados con boleto pagado.

ASEGURAR EL TRIUNFO

Los pingos anotaron una carrera más, en la séptima, vía Marmolejos, quien abrió el rollo con doblete por el izquierdo, avanzó a tercera con toque de bola de Pirela y timbró con roletazo de Carlos Pérez, para el 4-8.

El segundo de la Serie del Rey será este jueves 11, en punto de las 19:00, en el Estadio Harp Helú, de la capital mexicana.

C / H / E

JALISCO 4 / 8 / 1

MÉXICO 8 /13/ 1