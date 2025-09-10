Isaac del Toro conquista el Giro della Toscana y acumula su onceava victoria

Isaac de Toro triunfa este miércoles al obtener el primer sitio en el Giro della Toscana Especial

Una vez más, Isaac del Toro pone en alto el nombre de México al conquistar el primer sitio del Giro della Toscana, en Italia, celebrado este la mañana de este miércoles. El mexicano conquistó el podio al registrar un tiempo de 4:25:38, tiempo que le otorga su undécima victoria de esta temporada.

Del Toro —que cubrió los aproximadamente 189 km con salida y llegada en Pontedera— atacó con fuerza a 27 kilómetros de la meta en la subida al Monte Serra y consiguió abrir una ventaja suficiente para llegar en solitario al sprint final, resistiendo el empuje del grupo perseguidor. Michael Storer (Tudor Pro Cycling) ganó el sprint por el segundo puesto y Steff Cras (TotalEnergies) completó el podio.

¿Cuántos triunfos ha tenido del Toro en 2025?

Además, la victoria confirma un 2025 extraordinario para el joven escalador mexicano, que ha ido acumulando triunfos en distintos calendarios —tanto en clásicas italianas como en carreras por etapas— y que esta campaña ha multiplicado la presencia del UAE Team Emirates – XRG en la lista de vencedores del ciclismo europeo. Con la de hoy, Del Toro ostenta 11 victorias en la temporada.

Isaac de Toro en el Giro della Toscana, en Italia

Más allá del acto heroico en Monte Serra, la carrera dejó la impresión de que Del Toro ha alcanzado una madurez competitiva notable: supo dosificar fuerzas en los tramos intermedios, leer cuándo romper el ritmo del grupo de escapados y ejecutar un esfuerzo prolongado que los rivales no pudieron neutralizar. El resultado no sólo aporta un nuevo trofeo a su palmarés, sino que también refuerza su condición de figura emergente tras su destacada participación en el Giro d’Italia de este año.

¿Qué sigue para Isaac del Toro?

Con la temporada acercándose a su tramo final, Del Toro y su equipo deberán decidir el calendario que priorizarán para 2026: consolidar su papel en las grandes vueltas o focalizarse en objetivos selectivos donde su explosividad ofrezca más posibilidades de triunfo. Mientras tanto, la base de seguidores del mexicano sigue creciendo a ritmo vertiginoso tras una campaña que, por ahora, resulta histórica para su trayectoria.