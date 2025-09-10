Jon Rahm también jugará el BMW PGA Championship antes de la Ryder Cup

No podía faltar. Jon Rahm y otras estrellas LIV Golf tendrán acción en el torneo denominado el ‘Quinto Grande’ del European Tour. (Foto especial)

Jon Rahm se presenta en el cartel de los estelares en el torneo BMW PGA Championship que inicia este jueves en Wentworth, el de Barrika hará una fugaz aparición en el DP World Tour antes de afrontar el gran reto que le espera al equipo de Europa en la Ryder Cup de Bethpage Black, del 26 al 28 de septiembre.

El torneo británico es el tercero de las Rolex Series que reparte una bolsa de nueve millones de dólares en premios con un cartel extraordinario, entre ellos Jon Rahm, uno de los 10 españoles; además de Pablo Larrazábal, Ángel Hidalgo, o Ángel Ayora, que se quedaron muy cerca de la victoria la semana pasada en el Abierto de Irlanda, torneo que se llevó Rory McIlroy.

El BMW PGA Championshipo reúne a todas las estrellas del golf mundial, con la presencia de los mejores europeos y la práctica total del equipo europeo de la Ryder, que una vez finalice el torneo cogerán un vuelo chárter hacia Nueva York para empezar a preparar el duelo ante el conjunto estadounidense.

Jugadores LIV Golf, entre las estrellas

Rory McIlroy será una de las grandes estrellas en Wentworth donde se medirá a Rahm, emparejados en las dos primeras jornadas de juego junto a Shane Lowry, aunque también contará con otros jugadores destacados del LIV Golf, como Joaquim Niemann, Brooks Koepka, Tyrrell Hatton, o Adrian Meronk.

Un torneo especial del DP World Tour, conocido también como el ‘Quinto Grande’ del Viejo Continente, parecido al The Players, perteneciente al PGA Tour.

Entre los 138 participantes, 18 de ellos se encuentran en el Top 50 mundial, y los primeros 49 de la Race to Dubai y casi todo el equipo europeo de la Ryder al completo con la excepción de Sepp Straka.

El último ganador en Wentworth fue el estadounidense Billy Horshel y el vencedor en esta edición se llevará un 1.4 millones de dólares.