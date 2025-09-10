Las decepcionantes órdenes de McLaren

CONFRONTADOS. McLaren debería dejar que los pilotos resuelvan la situación en la pista y que el campeonato siga su curso. (DANIEL DAL ZENNARO/EFE)

Cuando pensamos que McLaren asimiló que el talento de Oscar Piastri lo guiará a convertirse en campeón mundial de Fórmula 1, nos responden con una absurda y desilusionante orden de equipo. En el pasado Gran Premio de Italia, la escudería de Woking cometió un error en una parada en pits en el auto de Lando Norris, lo que le retrasó lo suficiente para que Piastri, líder del campeonato mundial, le rebasara en pista. Así son las carreras.

Sin embargo, el equipo dirigido por Zak Brown y Andrea Stella le ordenó a Piastri que cediera su posición a Norris. “Una mala parada en pits es parte de una carrera. Voy a ceder el lugar porque lo piden”, dijo un calmado Piastri, quien se conformó con el tercer lugar, detrás de Max Verstappen (quien les dio una paliza a los McLaren) y de Norris. Una situación que molestó a millones de seguidores del equipo ‘papaya’ en todo el mundo… y con razón...

BANDERA VERDE… No es ningún secreto que Brown y Stella han protegido por años a Lando, pero el ordenar a su segundo volante y quien es líder del campeonato mundial que ceda el lugar, es absurdo y decepcionante. Piastri se ha ganado en buena lid la posición de piloto 1. No sólo es líder en los puntos, sino en pódiums y victorias. Con Verstappen peleando cada punto (con un auto que en teoría es inferior) y arrancándoles tres triunfos, McLaren debería enfocarse en asegurar el campeonato de pilotos y no en seguir inflando a un volante que, si bien es talentoso, no se compara con la figura y desempeño del australiano Piastri. Ese tipo de actitudes son las que suelen romper a las escuderías y las que se recuerdan cuando viene el ofrecimiento de parte de otro equipo. Se les dice desde ahora...

ENTRADA A PITS… La diferencia de puntos, a pesar de la ‘ayudadita’ de McLaren, es notoria y clara: 324 unidades para Oscar Piastri por 293 de Lando Norris. Es decir, si el fin de semana del 19 al 21 de septiembre, el británico ganara el Gran Premio de Azerbaiyán y Piastri abandonara la carrera, el australiano seguiría como líder. La situación es muy clara: McLaren debería dejar que los pilotos resuelvan la situación en la pista y que el campeonato siga su curso. Su preocupación debería ser el que Red Bull Racing (Max Verstappen, siendo claros) no comience a despertar y a revertir el dominio ‘papaya’, pues la temporada aún tiene mucho camino por delante y con el neerlandés al volante, no debiera extrañarnos una remontada en el último año con los actuales motores híbridos V6 con los que ha obtenido cuatro campeonatos...

SALIDA DE PITS… Y ya que hablamos de Max, tendremos que estar muy pendientes de su debut en la Nurburgring Endurance Series (NLS), este fin de semana, aprovechando que no habrá actividad de Fórmula 1. Verstappen tomará parte de las rondas 7 y 8 del campeonato de autos de resistencia, luego de que Red Bull le dio el visto bueno. Max no tiene licencia para tomar parte en el campeonato, por lo que el viernes estará en el salón de clase, tomando un examen que le permita manejar el fin de semana. Al tener licencia internacional, solo deberá aprobar para la clase B, y de lograrlo, estará al volante de un Porsche Cayman GT4 CS. De terminar las dos carreras con al menos 14 vueltas de cada una, se le otorgará la licencia de clase A. Los fanáticos del neerlandés esperaban que el tetracampeón utilizará su seudónimo de Franz Hermann, pero debido a los requisitos tan específicos de la serie para otorgar las licencias, tendrá que utilizar su nombre verdadero. Ya platicaremos cómo le fue...

BANDERA A CUADROS… Este fin de semana, como dijimos, no habrá Fórmula 1, por lo que la atención de los fanáticos mexicanos se trasladará a NASCAR. El legendario Bristol Motor Speedway verá a Andrés Pérez de Lara participar en la carrera de Truck Series, mientras que Daniel Suárez hará lo propio en Cup Series. Ambas categorías ya viven sus playoffs y aunque los mexicanos no calificaron para pelear el título, sí podrán disputar el triunfo de la ronda. Una victoria les salvaría sus campañas...

Así las cosas… sobre ruedas…