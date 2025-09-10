Matías Grande llega a 4tos de final en el Mundial de Tiro con Arco

Solidez de puntería. Matías Grande, único mexicano se que mantiene en lucha en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Gwangju, Corea del Sur. (Foto especial)

El olímpico Matías Grande fue el único de tres mexicanos que se instaló en los cuartos de final en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco que se celebra en Gwangju, Corea del Sur.

El especialista en arco recurvo se disputará este jueves su pase a las semifinales frente al sudcoreano Lee Woo Seok, séptimo de la siembra.

En su camino para llegar a los cuartos de final el guanajuatense dejó en el camino al chino Nguyen Minch Due por marcador de 7-3 en el primer duelo, después al británico Tom Hall por 6-2 y luego al italiano Federico Musolesi por 7-3 en la tercera ronda. En el pase a la lucha por las medallas este jueves se medirá a Lee Woo Seok.

Los también mexicanos, Jesús Flores, se despidió por 1-7 frente al suizo Kezian Chabin en su primer duelo, y Carlos Rojas, en su segundo enfrentamiento por 5-6 ante el israelí Roy Dror.

En arco recurvo equipo mixto, México se quedó en los cuartos de final al caer por 3-5 ante España.

Mientras los equipos de recurvo femenil y varonil se despidieron en la primera ronda tras ser eliminados por Vietnam (5-3) y Kazakshtan (5-3), de manera respectiva.

Las competencias continúan con las eliminatorias en individual femenil de arco recurvo, modalidad en la que Alejandra Valencia, doble medallista olímpica, está sembrada como número cinco hasta la tercera ronda.