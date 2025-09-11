Brock Purdy se lesiona y se pierde la semana 2 de la NFL

Brock Purdy Purdy tuvo un partido de 277 yardas aéreas con dos pases de anotación y dos intercepciones en la victoria frente a Seattle.

Apenas una semana del inicio de la temporada y las lesiones ya comienzan a afectar a algunos equipos. Brock Purdy, el quarterback de los San Francisco 49’ers se perderá el partido ante los New Orleans Saints de la segunda semana de la temporada.

¿Qué le pasó a Brock Purdy?

Luego de haber aparecido en el reporte de lesionados del miércoles, San Francisco finalmente confirmó que Purdy se perderá de dos a cinco semanas debido a una lesión en el dedo gordo del pie sufrida durante un entrenamiento.

Esto significa que el mariscal de campo se perdería también al menos el partido contra los Arizona Cardinals. En caso de ser cinco semanas fuera, tampoco estaría frente a los Jacksonville Jaguars, Los Angeles Rams y los Tampa Bay Buccaneers.

49ers QB Brock Purdy will miss 2-5 weeks with a form of turf toe. (via @rapsheet) pic.twitter.com/CcuyQngF6H — NFL (@NFL) September 11, 2025

¿Quién jugará en lugar de Brock Purdy?

El quarterback suplente es Mac Jones, quien llegó durante la pretemporada proveniente de los Jacksonville Jaguars, con quien estuvo la temporada pasada por detrás de Trevor Lawrence.

Jones jugó los primeros tres años de su carrera como mariscal de campo titular de los New England Patriots, equipo que lo drafteó en 2021 dentro de la primera ronda. Ahora, tendrá su oportunidad de tomar las riendas de la ofensiva de San Francisco.

Los 49’ers jugarán su partido de la semana 2 este domingo 14 de septiembre a las 14:25 horas (cdmx) en el Caesars Superdome.